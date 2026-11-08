Can Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün kadim kültür başkenti Şuşa'da çok özel ve görkemli etkinlikler düzenleniyor.

Tarihin göğsüne altın harflerle kazınan Karabağ Zaferi, yalnızca 30 yıllık bir vatan hasretinin sona ermesi değil; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in el ele vererek yazdığı, "Bir Millet, İki Devlet" şiarının arşa yükseldiği ve Kafkasya'nın makûs talihini değiştiren tarihî bir dönüm noktasıdır. Karabağ'da 44 günlük Vatan Muharebesi sırasında Türkiye'nin "Tüm imkânlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" haykırışı, Erdoğan ve Aliyev'in ebedî kardeşliğiyle birleşerek çelikten bir iradeye dönüşmüştü.

Can Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliği, Türk dünyasının damarlarındaki asil kanı harekete geçirmiş; yalnızca cephede değil, uluslararası diplomasi masalarında da her türlü tehdide karşı göğüs geren güçlü bir kalkana dönüşmüştür. Bugün Karabağ Zaferi törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in yan yana, omuz omuza sergileyecekleri vakur duruş, sıradan bir diplomatik protokolün çok ötesinde bir anlam taşıyacak. Karabağ-Şuşa'dan verilecek fotoğraf karesi; "Et tırnaktan ayrılmaz" diyen ecdadın vasiyeti, Nuri Paşa'nın Kafkas İslam Ordusu'nun ruhu ve modern dünyada eşine az rastlanır bir sadakat abidesi olarak yaşayacak.

EVET! Bugün gerçekleşecek zafer törenlerinde dalgalanacak üç renkli Azerbaycan bayrağı ile ay-yıldızlı al bayrak, Erdoğan ve Aliyev'in omuz omuza duruşuyla geleceğe birlikte yürüme kararlılığının ifadesi olacak. Bu gurur, tüm Türk dünyasının tek bir kalp gibi attığını gösterecek. Karabağ'ın istikrarı, Ermenistan dâhil tüm bölge ülkeleri için refah ve ticaret kapılarını aralayabilecek bir dinamik oluşturmuştur.

Karabağ Zaferi sonrasında gündeme gelen stratejik hatlar ve Zengezur Koridoru, Londra'dan Pekin'e uzanan Hazar geçişli Doğu-Batı ticaret güzergâhının gelişmesine katkı sağlayacak; Kafkasya'yı küresel lojistiğin önemli merkezlerinden biri hâline getirecektir. Can Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin ardından Güney Kafkasya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana gördüğü en köklü stratejik dönüşümlerden birini yaşıyor. Bugün ortaya çıkan tablo, yalnızca Bakü ve Ankara'nın ortak başarısını değil, Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Pekin-Londra hattına uzanan yeni bir Avrasya denklemini de işaret ediyor.

SONUÇ: Can Azerbaycan'ın Karabağ'da şehit kanlarıyla kazanılan zaferi, askerî bir başarıdan çok daha fazlasını ifade ediyor. Karabağ Zaferi; Türk dünyasını coğrafi olarak birbirine bağlayan, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin geleceğinde belirleyici rol oynayan ve Kafkasya'yı küresel güç mücadelelerinin alanı olmaktan çıkararak refahın merkezlerinden biri hâline getirme potansiyeli taşıyan tarihî bir kırılma noktası olarak tarihteki yerini aldı.

Başkan Erdoğan, TÜRKİYE-CAN AZERBAYCAN EBEDÎ BERABERLİĞİ bağlamında, bu ortak geleceğe ilişkin vizyonu "21'inci yüzyıl Türkler'in olacaktır" sözüyle dünyaya ilan etti.