Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD SEFERİNE çıktı.

Yarın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde hitap edecek. 25 Eylül Perşembe günü ABD Başkanı Trump'ın davetlisi olarak Beyaz Saray'da olacak. Başkan Erdoğan'ın BM'de Gazze'yi katleden katil-soykırımcı Netanyahu'nun maskesini düşüren tarihi konuşmalarından birini daha yapacağı ardından Beyaz Saray'da Trump'a, "Katil Netanyahu'yu durdurun. Bölgesel savaş riski var" uyarısında bulunacağı öğrenildi.



Başkan Erdoğan'ın katil-soykırımcı Netanyahu ile İsrail'in durdurulması konusunda ne kadar büyük çaba sarfettiğini tüm dünya biliyor. EVET.

Başkan Erdoğan, çok çok önemli Ortadoğu krizlerini ABD Başkanı Trump'la konuşacak. Başkan Erdoğan, kıdemli lider olarak BM kürsüsünden 15. kez dünya kamuoyuna seslenecek.



Erdoğan, başbakanlık görevinde bulunduğu 2005'te ilk kez Birleşmiş Milletler (BM) 60. Genel Kurulu görüşmelerine katıldı. Erdoğan, her toplantı da dünyanın önemli bir olayını ele aldı, düşüncelerini ifade etti. Öne çıkan BM konuşmaları.



Başkan Erdoğan, 2018'deki BM 73. Genel Kurulu'nda, Filistin meselesini gündeme getirdi. şunları kaydetti: "Filistinliler'e uygulanan zulme ses çıkarmayanların, onlara yapılan yardımları kısma konusundaki gayretleri sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır. Tüm dünya arkasını dönse bile, Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Eylül 2019'daki "haritalı konuşması" da ezber bozan nitelikteydi. Dünya halklarının hafızasından hiç silinmeyecek.

Başkan Erdoğan, "Merak ediyorum bu İsrail neresidir, acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor, 1947'de İsrail neresiydi, bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi?" demişti. Başkan Erdoğan 24 Eylül 2024'te BM 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında da uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarına karşı durma çağrısında bulunmuş ve "Filistin'i tanımayan devletleri, tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini tanımaya davet ediyorum" demişti.



SONUÇ: 23 Eylül Salı...

Dünyanın gözleri Başkan Erdoğan'da olacak. Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşması çok yankı bulacak. Erdoğan BM Genel Kurulu'nda, yine Filistin'in sesini yankılandıracak.

BM üyelik koşullarını açıkça ihlal etmesi ve BM kararlarını sürekli çiğnemesi karşısında İSRAİL'İN BM ÜYELİĞİNİN ASKIYA ALINMASINI GÜNDEME GETİRECEK.