Yeni Dünya düzeni inşası sürüyor.

2015-2035 sürecinde, 21. yüzyıl dünya düzeni şekilleniyor. Büyük Türkiye de burada yerini alıyor.



21. yüzyıl dünya düzeninin tartışmasız kilit ülkesi Türkiye, kilit lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan... Türkiye'nin küresel lideri Erdoğan, yeni dünya düzeninin en çok gözlenen, devamlı temas halinde olunan, verdiği, vereceği kararların dikkatle takip edildiği bir konumda bulunuyor. Yeni dünya düzeni şekillenirken, hem Batı (Amerika-Avrupa) hem Doğu (Asya), Başkan Erdoğan- Türkiye'yi yanlarına çekmek için görünen ve görünmeyen birçok jeopolitik hamleler içindeler. Geçtiğimiz hafta 30 Ekim 2025 Perşembe günü) Yeni Dünya Düzeni'nde Türkiye'nin rolünü belirleyecek özellikte 2 Jeopolitik gelişme yaşandı.



1) Başkan Erdoğan'ın davetiyle ardı ardına Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile STRATEJİK-kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.



2) TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE BÖLGE SÜRECİNDE YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ.

Bu bağlamda, Başkan Erdoğan, 3'üncü kez DEM Parti heyetini Beştepe Külliye'de kabul etti.

TBMM'de kardeşlik komisyonu yeni aşamaya geçti. Bu iki jeopolitik gelişmenin arka planına bakalım:

İngiltere Başbakanı Starmer ve Almanya Başbakanı Merz'in Erdoğan'la görüşmelerinin önemli sonucu İngiltere- Almanya-İtalya-İspanya ortak üretimi Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye satış anlaşmanın imzalanması oldu. Bunun da ötesinde her iki ülke lideri, Türkiye ile "stratejik ortaklık" ilişkisini ilan etti ve yeni dönemin kapılarının açıldığı mesajını verdiler.



Starmer ve Merz'in ziyaretlerinde verilen mesajlar ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin başladığı 2022 senesinden bu yana yaşanan jeopolitik değişimlerin, Türkiye'ye bakışın farklılaştığını, artık daha fazla güvenlik ve savunma gereksinimleri çerçevesinden bakılacağını gösteriyor. Bu süreçte özellikle Almanya'nın politikalarındaki büyük değişim de dikkat çekiyor. Almanya, Türkiye'ye sık sık silah ambargosu uygulayan ülkeler arasındaydı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Almanya'yı panikletti.



2024 sonundan itibaren bu yöndeki pozisyonunu yumuşattı ve Eurofighter satışına da onay verdi. Merz, Başkan Erdoğan'la kapsamlı görüşme sonrası, bu değişimin nedenlerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Merz, "Alman olarak, Avrupalı olarak stratejik ortaklıklarımızı geliştirmeliyiz ve Türkiye de burada devre dışı kalamaz, kalmamalı" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Erdoğan "Terörsüz Türkiye" sürecine özel bir yer ayırdı. "Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her metrekaresinde güvenliğin en üst seviyede egemen olduğu bir Türkiye'yi inşallah sabırla, azimle, sağduyu ve soğukkanlılıkla inşa etmekte kararlıyız.

Devletimizin uhdesindeki her türlü imkânı kullanarak her türlü tahrike karşı basiretli davranarak devletimizin ciddiyetine ve tecrübesine yakışır şekilde bu hassas süreci suhuletle yöneteceğiz" dedi.



Erdoğan, bir gün sonra, (30 Ekim) DEM Parti heyetini 3'üncü kez kabul etti.

Külliye'de çekilen fotoğrafla, dünyaya mesaj verildi. Bu 'Terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu gösteriyordu.

Görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son gelişmeler ele alındı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecinde 2'inci aşamaya geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyon üyelerine sunumu yaklaşık 3 saat sürdü. Irak ve Suriye'deki son durum, Suriye PKK'sı SDG'nin tasfiyesi, Suriye yönetiminin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Öğleden sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yaptı.



SONUÇ: Starmer ve Merz'in Başkan Erdoğan-Türkiye görüşmeleri, Avrupa ile yeni aşamaya geçildiğini ve yeni dönemin işareti olarak değerlendiriliyor. Erdoğan, bu yeni dönemin Türkiye- AB ilişkilerini de olumlu etkilemesi beklentisini, "Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin daha iyi anlaşılacağına inanıyorum" sözleriyle dile getirdi...