BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan –Türkiye, yakın coğrafyamızda gerçekleştirdiği jeopolitik-jeoekonomik hamlelerle, enerji denklemlerini değiştiriyor. Yüzyıl önce Derin İngiltere, hile ve desiselerle Musul ve Kerkük'ü Anadolu topraklarından koparmış, Türkiye'mizi enerjiden mahrum bırakmıştı. Büyük Allah'ın takdiri ilahisi, aradan yüzyıl geçtikten sonra, çevresinde dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz zengini ülkeleri bulunan ve bu kaynakların Avrupa'ya ulaştırılmasında doğal bir köprü konumundaki Türkiye, uyguladığı yeni enerji politikaları vasıtasıyla önemli bir bölgesel enerji merkezi oldu. Türkiye'nin ENERJİ MERKEZİ oluşuyla, başta Almanya, Fransa, Avrupa ülkeleri, petrol ve doğal gaz temin edebilmek için Erdoğan'ın gözüne bakar duruma geldi. Yaşadığımız günlerde 2040'larda yerine oturması beklenen YENİ DÜNYA DÜZENİ İNŞA EDİLİYOR.



Büyük çapta bir küresel değişim oluyor. Değişmeyen bir gerçek var ki o da dünyada jeopolitik değişimlerin en sık gerçekleştiği sıcak noktaların kesişim noktasında TÜRKİYE yer alıyor. Türkiye'nin dünyada eşi benzeri olmayan jeopolitik konumu başta enerji olmak üzere yeryüzünde başka hiçbir ülkenin asla sahip olamayacağı çok önemli avantajları beraberinde getiriyor. Dünyadaki değişim ve gelişmeleri çok iyi okuyan Başkan Erdoğan-Türkiye, her alanda çok büyük bir zihinsel ve yapısal dönüşüme imza atarken, gerçekleştirdiği reformların en önemlilerinden birisi de hiç kuşkusuz enerji ve enerji jeopolitiği alanlarındaydı. Bu bağlamda Türkiye'nin yeni enerji jeopolitiğinin temelleri Berat Albayrak'ın 2015'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılmıştı. Çevremizdeki enerji kaynaklarının Türkiye'de boru hatlarıyla birleştirilmesi ve yerli -yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve enerji çeşitliliğinin artırılması amacıyla nükleer enerjinin kaynaklarımıza dahil edilmesi çok önemliydi.



TÜRKİYE'NİN enerji jeopolitiğinde müthiş gelişmeler oluyor.

1) İki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında bugüne kadar süregelen başarılı işbirliğinin en önemli göstergelerinden biri olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birlikte Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkasını oluşturmaktadır.

Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun (1811 km) ve en büyük çaplı (56") doğal gaz boru hattı olan TANAP, Azerbaycan'ın Şah Deniz Sahası'nda üretilen doğal gaz devamlı artarak, Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınıyor.



2) Türkiye ile kardeşlerimiz Türkmenistan arasında imzalanan anlaşma ile Türkmen gazı TANAP'A bağlandı.

1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye'ye gelmeye başlayacak. İlk etapta 1,3 milyar metreküplük doğal gaz, Türkiye'ye akacak.

Türkmenistan dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerden biri. Bu kaynaklar daha önce Batı'ya gitmezken, şimdi Türkiye'ye yönlendirilmesi, 30 yıllık rüyamızın gerçeğe dönüşmesidir. Gazın 30 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor olması tarihi önemi haiz.



3) Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Türkiye'ye petrol ihracatının MART ayında yeniden başlayacağını duyurdu. Abdulgani, Erbil-Kürt Bölgesel yönetiminin günlük 300 bin varil petrolü merkezi yönetime teslim edeceğini ve bunun da Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini söyledi. Irak Meclisi, KBY'den her varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar (yaklaşık 580 lira) olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.



KARADENİZ GAZI

Karadeniz gazının çıkarılmasında, 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe ulaşılması hedeflendi. Yeni yeni keşifler sayesinde 2028'de konutların doğal gaz talebinin tamamının yerli üretimle karşılanması planlandı. Sakarya Gaz Sahası, yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir bölge.

Türkiye'nin, üretim yaptığı kısım ise 2 bin 200 kilometrekarelik alan. Toplam sahanın yüzde 25'inde keşif yapıldı. Alanın geri kısmında keşifler var, yeni sondajlara başlandı.



Göktepe-1 ve Göktepe-2'nin olduğu bölgeden yeni bir keşif haberleri gelmeye devam edecek. Emperyalist ülkelerin tezgahlarının kırılmasıyla, aparatları bölücü terör PKK'nın tamamen bitirilmesiyle GABAR DAĞINDA her gün artan biçimde petrol çıkarılıyor. Şu anda Gabar'da 41 kuyuda 50 bin varillik bir günlük üretime çıkıldı. Bu üretimin günlük 100 bin varile çıkarılması hedeflendi.

Türk sondaj gemileri 2025 yılı Doğu Akdeniz çalışmaları başlıyor. Kıbrıs Rumları'nın, ihtilaflı bölgelere çökmesi önleniyor. Türkiye, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci parsellere göre planlama yapıyor.



SOMALİ GAZI

Somali'nin Kızıldeniz karasularında, 3 blokta Türk sondaj gemisi petrol ve doğal gaz kaynağına yaklaştı. Yer yer 3 bin metre ve deniz tabanından sonra da 4 bin metreye kadar, yani toplamda deniz yüzeyinden 7 kilometrelik bir yerde sondaj faaliyeti gerçekleştiriliyor. Somali'de Türkiye münhasıran arama ve petrol bulduğumuz zaman da üretme yetkisine sahip olacak.

Bir üretim paylaşım anlaşması yapıldı. Bu, her iki ülke için de tarihi bir adım.



SONUÇ: Bilindiği gibi, günümüzde en çok konuşulan konu, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'nın NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNE ÇÖKMEK istemesi... Türkiye'miz için, nadir toprak elementlerinde müthiş bir gelecek var. Nadir toprak elementlerinin TORYUM madeni ile birlikte olduğu belirlendi. Türkiye, TORYUM konusunda dünyanın 2 numarası. Eskişehir-Beylikova/ Sivrihisar yöresinde 1 milyon tona kadar Nadir Toprak Elementleri (NTE) ve 350 bin ton dolayında da toryum (Th) bulunmaktadır. Türkiye, işlendiğinde, toryum rezervleri ile dış bağımlılığı tamamen bitirecek bir kapasiteye sahip.



Dünyada 6,35 milyon ton toryum kaynağı bulunuyor.



Türkiye ise şu anda toplamda 790 bin ton toryum rezervine ulaştı. Başkan Erdoğan "Enerjide çok daha farklı alanlar açılacak" diyerek Türkiye'nin saklı bir hazineye sahip olduğunun sinyalini vermişti. Toryum rezervleri ile dünyada yüzde 20'lik paya sahip olan Türkiye'nin, gerekli reaktörleri geliştirmesi halinde, bağımsız çok büyük bir enerji kaynağına kavuşması mümkün.