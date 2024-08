BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan- TÜRK DEVLET AKLI, önümüzdeki 30 günde, 3 hamle yapmaya, bu hamleyle küresel aktörlük ve güçlü büyük TÜRKİYE gerçeğini dünya milletlerinin zihnine taşımaya hazırlanıyor.

İşte o 3 hamle:

1) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki HÜKÜMET TOPLANTISI 25 Ağustos'ta AHLAT'ta yapılacak. 26 Ağustos'ta da MALAZGİRT ZAFERİ'nin 953. yıldönümünü törenleri gerçekleştirilecek.

2) 30 AĞUSTOS 2024, kahraman ordumuzun ZAFER BAYRAMI'NIN 102'nci yıldönümü kutlamaları yapılacak.

3) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Liderler Zirvesi, 24-25 Eylül'de New York'ta düzenlenecek. Başkan Erdoğan, Filistin için küresel vicdan çağrısı yapacak.

Soykırımcı Netanyahu'nun karanlık yüzünü bir kez daha tüm dünyaya anlatacak.

AHLAT'IN ÖNEMİNE GELİNCE... Başkan Erdoğan ve Hükümet, 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak. Ahlat'la maziden atiye mesaj veriliyor.

Selçuklu-Osmanlı-Türkiye gerçeğinin sembolüdür Ahlat.

Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nde Sultan Alparslan'ın karargahını kurduğu yer olan Ahlat, 24 Oğuz boyunun Anadolu'ya yayılması, Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yer olduğundan Osmanlı Devleti'nde "Ata şehir" olarak anılması, "Kubbet'ül-İslam" unvanını alması gibi özellikleriyle Türk-İslam tarihinin önemli merkezleri arasındadır. 26 Ağustos 2024 MALAZGİRT ZAFERİ. Türk milletinin zaferlerle dolu tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümünü kutlama gerçekleşecek. Bu zaferle, Anadolu'nun kaderi değişmiş, Anadolu ebediyen Türk yurdu olmuş, Anadolu'da asırlarca devam eden adalet, merhamet ve hoşgörü medeniyetinin temelleri atılmıştır. Bu vesile ile şanlı zaferin yıl dönümünde başta Sultan Alparslan ve kutlu askerleri olmak üzere Anadolu'yu bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyorum.



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Türk Milleti'nin bağımsızlık, özgürlük ve milli birlik mücadelesinin simgesidir ve ulusal tarihimize damgasını vurmuş önemli bir gün olarak kabul edilir.

Bu bayram, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından birini temsil eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda bir milat oluşturur. 30 Ağustos 1922 de kazanılan zafer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki bu zafer, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığının bir ifadesidir. 30 Ağustos Zaferi, Anadolu'dan emperyalist İngiltere ve Fransa'nın tetikçilerinin atılması anlamına gelir. 30 Ağustos Zaferi, Büyük Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli zaferlerinden biridir.

Emperyalistlere karşı kazanılan bu zafer, Türk Milleti'nin vatan topraklarını koruma ve savunma kararlılığının bir sonucudur. Kahraman Türk Ordumuzun kazandığı zaferle birlikte Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir dönemi simgeler. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin ortak hedefler etrafında birleştiği, dayanışma içinde olduğu ve milli birlik ruhunu pekiştirdiği bir gündür. Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir şekilde temsil edebileceğini göstermiştir. Bu zafer, Türk milletinin tüm güçlükleri aşabilecek güce sahip olduğunu gösterir. Kahraman Ordumuz, dostlarına müşfik, düşmanları için kahredicidir. Başkomutan Erdoğan ve ordumuzun gerçekleştirdiği Türkiye içi ve yakın coğrafya hamleleri, Büyük Türkiye gerçeğini akıllara nakşetmektedir. Bu yıl çok daha görkemli kutlanacak.

Başkan Tayyip Erdoğan, 193 üyeli Birleşmiş Milletler'in her yıl yapılan toplantılarında mağdur ve masum milyonların insanların gür sesi oluyor, son derece derinlikli sıkıntılara çare gösteren konuşmalar yapıyor.

BM Liderler Zirvesi'nde son üç yıl yaptığı konuşmalarda iki anlamlı sözü dünya vicdanı olarak yaşıyor.

1) Dünya Beşten Büyüktür.

2) Soykırımcı İsrail'e yönelik olarak BM'de şunları söylemişti: Filistin'in sadece Gazze Şeridi'nde, en modern ve ölüm saçan silahların doğrudan hedefi olarak on binlerce çocuk katledildi, bu katliamlar dünyanın gözü önünde işlendi Kameraların ve objektiflerin karşısında, yani dünyanın gözü önünde, sahilde oynayan, parklarda koşuşturan, okullara, camilere sığınan, en güvenli yer bildikleri annelerinin kucağına kıvrılan çocuklar, acımasızca yok edildiler. Filistin'de çocukların, kadınların, engellilerin katledilmesine dünyanın dikkatlerini çekmeye çalışanları susturmak için, bir takım yaftalar kullanılıyor.



SONUÇ: Geçen yıl Başkan Erdoğan HAYKIRMIŞTI: "Çocukların öldürülmesine, masum kadınların alçakça katledilmesine, halkın oylarıyla gelmiş iktidarların silah ve tanklarla darbe yoluyla devrilmesine seyirci olanlar, sessiz ve tepkisiz kalanlar, bu insanlık suçuna alenen ortak olmaktadır. Şu anda çatısı altında bulunduğumuz Birleşmiş Milletler'e, uluslararası kurum ve kuruluşlara karşı vicdanlarda oluşan güvensizlik duygusu, adalet duygusunu zedelemekte, milyonlarca insanı umutsuzluğa sevk etmektedir. Konuşmak yetmez. Artık icraata ihtiyacımız var. Artık icra zamanıdır. Bir günde yüzlerce, binlerce insanın öldürüldüğü bir ortamda hala biz bunu konuşuyor olmakla gerçekten BM'deki sorumluluk duygumuzun nerelere vardığını göstermesi bakımından da soru işaretleri arka arkaya gelmektedir". Erdoğan, 24.25 Eylül'de BM Liderler Zirvesi'nde yine gerçekleri haykıracak.

Dünya liderlerinin gözünün içine bakarak konuşacak.

Soykırımcı, savaş suçlusu, katil Netanyahu'nın Gazze'de 40 bin cana kıymasına karşı, DÜNYA MİLLETLERİNİ HAREKETE GEÇİRECEK tabloları gösterecek...