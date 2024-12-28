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28 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 28 Aralık 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Karar verirken bugünlerde dostlarınızın ve sevdiklerinizin tavsiyelerine açık olabilirsiniz.
Bu haliniz onların sempatisini kazanmanıza vesile olabilir.

BOĞA
Sakin tavırlarınızla karşı cinsi, bilhassa da etkilemek istediğiniz kişiyi kolayca etkileyebileceksiniz.
Bugünlerde aşk konusunda oldukça şanslı olabileceksiniz.

İKİZLER
Aşk hayatınızda mutlu etmek ve mutlu olmaya eşit değer verdiğiniz için günün sonunda kendiniz de mutlu olmuş olabileceksiniz.

YENGEÇ
Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir evreden geçiyorsunuz. Sosyal açıdan olumlu bir süreçtesiniz.

ASLAN
Özellikle işinizi geliştirmek, iş değiştirmek ya da iş arkadaşlarınıza yardımcı olup başkalarının da gelişmesini sağlamak için uygun bir dönemdesiniz.

BAŞAK
İş çevrenizde yakın arkadaşlıklar kurabilirsiniz.
Kuracağınız kalıcı arkadaşlık, dostluk ya da aşk ilişkilerinin zeminini oluşturmak için uygun bir gün.

TERAZİ
Kendinizi geliştirmek, hobi edinmek özellikle eğitim anlamında uygun bir dönemdesiniz. Partneriniz ilginiz ile mutlu olacak

AKREP
Yeni ilişkiler özellikle bekar olan Akrep'ler için oldukça uygun.
Sosyal çevrenizin genişlediği, aşk ilişkinize layığında önem verdiğiniz bir gündesiniz.

YAY
Maddi anlamda bereketinizin arttığı bir gündesiniz.
Borçlarınızı bitirebilir, elinizde para olduğu taktirde birikime başlayabilirsiniz.

OĞLAK
Zamanla kendinizi geliştirişiniz başkaları tarafından da belirgin ve görünür olacak.
Gösterdiğiniz destek ve yardımlar ilerleyen günlerde size de destek gelmesine vesile olacak.

KOVA
Kusurlarınızı düzeltmek için uygun bir gündesiniz. Hem aşk hem arkadaşlık ilişkilerinde zamana bırakmak istediğiniz konular kendiliğinden hızlanabilir.

BALIK
Farkındalığınızın yükseldiği bir dönemde olduğunuz için özgüveninizde de belirgin bir artış olabilir. Etrafınızda pozitif kişileri bulundurun.

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