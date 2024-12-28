Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Karar verirken bugünlerde dostlarınızın ve sevdiklerinizin tavsiyelerine açık olabilirsiniz.

Bu haliniz onların sempatisini kazanmanıza vesile olabilir.

BOĞA

Sakin tavırlarınızla karşı cinsi, bilhassa da etkilemek istediğiniz kişiyi kolayca etkileyebileceksiniz.

Bugünlerde aşk konusunda oldukça şanslı olabileceksiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda mutlu etmek ve mutlu olmaya eşit değer verdiğiniz için günün sonunda kendiniz de mutlu olmuş olabileceksiniz.

YENGEÇ

Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir evreden geçiyorsunuz. Sosyal açıdan olumlu bir süreçtesiniz.

ASLAN

Özellikle işinizi geliştirmek, iş değiştirmek ya da iş arkadaşlarınıza yardımcı olup başkalarının da gelişmesini sağlamak için uygun bir dönemdesiniz.

BAŞAK

İş çevrenizde yakın arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

Kuracağınız kalıcı arkadaşlık, dostluk ya da aşk ilişkilerinin zeminini oluşturmak için uygun bir gün.

TERAZİ

Kendinizi geliştirmek, hobi edinmek özellikle eğitim anlamında uygun bir dönemdesiniz. Partneriniz ilginiz ile mutlu olacak

AKREP

Yeni ilişkiler özellikle bekar olan Akrep'ler için oldukça uygun.

Sosyal çevrenizin genişlediği, aşk ilişkinize layığında önem verdiğiniz bir gündesiniz.

YAY

Maddi anlamda bereketinizin arttığı bir gündesiniz.

Borçlarınızı bitirebilir, elinizde para olduğu taktirde birikime başlayabilirsiniz.

OĞLAK

Zamanla kendinizi geliştirişiniz başkaları tarafından da belirgin ve görünür olacak.

Gösterdiğiniz destek ve yardımlar ilerleyen günlerde size de destek gelmesine vesile olacak.

KOVA

Kusurlarınızı düzeltmek için uygun bir gündesiniz. Hem aşk hem arkadaşlık ilişkilerinde zamana bırakmak istediğiniz konular kendiliğinden hızlanabilir.

BALIK

Farkındalığınızın yükseldiği bir dönemde olduğunuz için özgüveninizde de belirgin bir artış olabilir. Etrafınızda pozitif kişileri bulundurun.