Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Kendinizi oldukça iyi hissedeceğiniz bugünlerde keyfinizi arttıracak başka haberler de alabilirsiniz. Sosyalleşmek keyfinize keyfi katacak.
BOĞA
Mesleki alanda kendinizi gösterebileceğiniz ve bildiklerinizi herkesle paylaşabileceğiniz bir dönemden geçmektesiniz.
İKİZLER
Bilhassa aşk hayatınızda kendinizi daha verimli gösterebilecek olaylar yaşanmasını sağlayabilirsiniz.
YENGEÇ
Duygusal açıdan beklediğiniz haberi daha realistik bir çerçevede değerlendirirseniz kendinizi daha rahat gösterme imkanları bulabilirsiniz.
ASLAN
İş alanındaki belirgin başarılarınız farklı çevrelerce de dikkat çekip yeni iş fırsatları doğurabilir. Eğitim alanında da belirgin başarı gösterebilirsiniz.
BAŞAK
Partnerinizden gelecek iyi niyet neticesinde siz de ona karşı samimi davranabilir ve aşk konularında dengeyi oturtabilirsiniz.
TERAZİ
Farklı platform ya da sizden farklı kişilerden davetler alabilir, farklı kültürlerle kendinizi yakın hissedeceğiniz ortamlar oluşturabilirsiniz.
AKREP
Son zamanlarda motivasyonunuz ve kendinizi gösterme isteğiniz artabilir. Sizi yargılayan kişiler gösterdiğiniz başarıları gördükçe şaşırabilirler.
YAY
Sabırla dayanıklılık gösterdiğiniz konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz.
Partnerinizi samimiyetinize inandırabilir, aşkta mutluluğu yakalayabilirsiniz.
OĞLAK
Aşk hayatınızda başarı elde edebileceğiniz bugünde partneriniz size anlayış gösterebilir.
İş konusunda patronlarınızla alakalı bir sıkıntı olabilir.
KOVA
Kendinizi yaratıcı ve verimli hissedeceğiniz bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirmek için gereken iç motivasyona sahip olabileceksiniz.
BALIK
Bugünlerde enerjik oluşunuz ve hep iyiyi düşünmeniz iş çevrenizin de motivasyonunu arttıracaktır. Siz de motive hissedin.