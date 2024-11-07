PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 7 Kasım günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 7 Kasım 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

7 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Sosyal açıdan arkadaşlık ilişkilerinizin artacağı bugünlerde çevrenizdeki kişilerle fikir alışverişinde bulunabilir.

BOĞA
Son zamanlarda karar almak ve aldığınız kararlara sadık kalmak hususunda beklenenden daha fazla çaba gösterebilirsiniz.

İKİZLER
Güçleneceğiniz ve gücünüzü etrafınızdakilere de hissettirebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Zamanınızı kişisel gelişime ayırabilirsiniz.

YENGEÇ
Vizyonunuzun genişlemesi girişimde bulunmak istediğiniz iş ya da hayalleriniz açısından büyük avantaj sağlayabilir, olaylara farklı çerçevelerden bakabilirsiniz.

ASLAN
Karakterinizdeki belirgin değişim ortaya çıkabilir. Bunu fark eden bilhassa hemcinsleriniz tarafından kıskanıldığınızı hissedebilirsiniz.

BAŞAK
Tamamen partnerinizin kontrolünde kalmak istemeyebilirsiniz.
Özellikle hayallerinize giden yolda güzel atılımlar yapabilirsiniz.

TERAZİ
Bu aralar istediğiniz herhangi bir şeyde hızlı bir sıçrayış yaşayabilir, çekim yasasını derinlemesine kullanabilirsiniz.
Keyfinize diyecek yok.

AKREP
İş konusunda yeni açılımlar ve kararlar almak için oldukça uygun bir dönemdesiniz.
Kendinizi diğer insanlarla sosyal görmek oldukça hoşunuza gidebilir.

YAY
Gününüzü aşk açısından verimli geçebilir Karakteristik açıdan geliştiğinizi görmek ve insanlara hayır diyebilmek size iyi gelebilir.

OĞLAK
Partnerinizle yakınlığınızı arttırabilirsiniz.
İletişim odaklı problemlerinizin çözümü noktasında verimli açılımlar yapabilirsiniz.

KOVA
Son zamanlardaki aşk ve romantizm konularındaki isteklerinizin artması ile beraber partneriniz hızınıza yetişemediğini hissedebilir.

BALIK
Sosyal açıdan kendinizi verimli hissedebileceğiniz de bir dönemdesiniz.
Kitap okumak ya da sanatsal aktivitelere dahil olmak ruhunuzu ferahlatabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
6 Kasım günlük burç yorumları 06 Kasım 2024, Çarşamba 5 Kasım günlük burç yorumları 05 Kasım 2024, Salı 4 Kasım günlük burç yorumları 04 Kasım 2024, Pazartesi 3 Kasım günlük burç yorumları 03 Kasım 2024, Pazar
EMEKLİYE 24 BİN TL | En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, ING, Yapı Kredi... | KASIM 2024 PROMOSYON KAMPANYASI
EMEKLİYE 24 BİN TL | En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, ING, Yapı Kredi... | KASIM 2024 PROMOSYON KAMPANYASI
Tokat’ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı
Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı
Dağ Kandil sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer’e destek verdi... İBB’de ittifak yaptık itirafı
Kandil 'Özer'ine sahip çıkıyor!
Sünnet sonrası kullanılan ilaç 6 yaşındaki küçük Metin’i canından etti: Ailenin anlattıkları ise tüyler ürpertti! | Tıp merkezi hakkında soruşturma başlatıldı
Yanlış ilaç küçük Metin'in sonu oldu!
Yeni dönem ilk temas! Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı Trump’a tebrik telefonu | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?
Başkan Erdoğan Trump ile görüştü
SON DAKİKA