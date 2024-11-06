Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Sosyal açıdan arkadaşlarınızla bir arada bulunmak size iyi gelse de yalnız kalmak istediğiniz anlarda da rahatsız edilmemek için önlemler almak isteyebilirsiniz.
BOĞA
Son zamanlarda iş çevrenizde profesyonelliğiniz ile ön plana çıkabilir, diğer kişilere soğuk bir görünüm çizebilirsiniz.
İKİZLER
Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz ancak ilişkisel konularda zarar görmekten çekindiğiniz için de bu durumlar kaynaklanıyor.
YENGEÇ
Bugünlerde aşk konusunda cesaretiniz de artarak eğer yalnız iseniz hoşlandığınız kişiye açılabilirsiniz. Huzuru evinizde bulabilirsiniz.
ASLAN
Gün sonunda yorgunluğunuzu atmak için sinema-tiyatro gibi eğlendirici bir etkinliğe katılmak size çok iyi gelecektir.
BAŞAK
Sezgilerinizde gerçekleşecek belirgin artışı özellikle işinize aktarabilir, böylelikle kendinizi koruma altına alabilirsiniz.
TERAZİ
Karar almak istediğiniz ancak sezgilerinize tam olarak güvenemediğiniz noktalarda ne yapacağınızı kararlaştırabilirsiniz.
AKREP
Aşk hayatınızda kendinizi verimli hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz.
Etrafınızdaki sizi fazlaca eleştiren insanlara bir sınır çizebilirsiniz.
YAY
Özellikle yalnız olan Yay'lar bugünlerde karşı cinse yaklaşmamayı tercih edebilirler.
İncinmekten korkmak flörtöz yapınızı kaybetmenize neden olabilir.
OĞLAK
Sizinle iş kontağı kurmak isteyen kişilerin niyetlerini bir çırpıda anlayabilmek size büyük güç getirecektir.
Özgürlükçü düşünceniz partnerinizin ilgisini çekecektir.
KOVA
Aşk hayatınızda özgürlükçü düşünceniz ile ön plana çıkabilir. Sosyal projeler ve ortak alanlarda çalışma yürütmek için oldukça uygun bir gündesiniz.
BALIK
Niyetleriniz ve arzularınızın netleştiği bir döneme geçmektesiniz. Gerek aşk gerek kariyer konusunda güçlü ve bağımsız olabileceksiniz.