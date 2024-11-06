Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sosyal açıdan arkadaşlarınızla bir arada bulunmak size iyi gelse de yalnız kalmak istediğiniz anlarda da rahatsız edilmemek için önlemler almak isteyebilirsiniz.

BOĞA

Son zamanlarda iş çevrenizde profesyonelliğiniz ile ön plana çıkabilir, diğer kişilere soğuk bir görünüm çizebilirsiniz.

İKİZLER

Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz ancak ilişkisel konularda zarar görmekten çekindiğiniz için de bu durumlar kaynaklanıyor.

YENGEÇ

Bugünlerde aşk konusunda cesaretiniz de artarak eğer yalnız iseniz hoşlandığınız kişiye açılabilirsiniz. Huzuru evinizde bulabilirsiniz.

ASLAN

Gün sonunda yorgunluğunuzu atmak için sinema-tiyatro gibi eğlendirici bir etkinliğe katılmak size çok iyi gelecektir.

BAŞAK

Sezgilerinizde gerçekleşecek belirgin artışı özellikle işinize aktarabilir, böylelikle kendinizi koruma altına alabilirsiniz.

TERAZİ

Karar almak istediğiniz ancak sezgilerinize tam olarak güvenemediğiniz noktalarda ne yapacağınızı kararlaştırabilirsiniz.

AKREP

Aşk hayatınızda kendinizi verimli hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz.

Etrafınızdaki sizi fazlaca eleştiren insanlara bir sınır çizebilirsiniz.

YAY

Özellikle yalnız olan Yay'lar bugünlerde karşı cinse yaklaşmamayı tercih edebilirler.

İncinmekten korkmak flörtöz yapınızı kaybetmenize neden olabilir.

OĞLAK

Sizinle iş kontağı kurmak isteyen kişilerin niyetlerini bir çırpıda anlayabilmek size büyük güç getirecektir.

Özgürlükçü düşünceniz partnerinizin ilgisini çekecektir.

KOVA

Aşk hayatınızda özgürlükçü düşünceniz ile ön plana çıkabilir. Sosyal projeler ve ortak alanlarda çalışma yürütmek için oldukça uygun bir gündesiniz.

BALIK

Niyetleriniz ve arzularınızın netleştiği bir döneme geçmektesiniz. Gerek aşk gerek kariyer konusunda güçlü ve bağımsız olabileceksiniz.