PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 2 Ekim günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 2 Ekim 2024

2 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Devlet işleri ile olan işlerinizde bazı değişiklikler ve hesaba katmadığınız durumlar neticesinde beklenmedik başarı gelebilir.

BOĞA
Sakinliğinizi korusanız da içsel planda çok rahat olmayabilirsiniz.
Pozitif düşünceleri almaya özen göstermeniz ruhsal sağlığınıza iyi gelecektir.

İKİZLER
İkili ilişkiler hususunda beklenmedik dedikodular gündeme gelebilir. Öfkelenmeniz yanlış anlaşılmaktan kaynaklı olabilir.

YENGEÇ
Hayatla mücadele ettiğiniz hatta biraz oyun oynadığınız bir gün olabilir. Tam olarak affedemediğiniz kişilerle yüz yüze bakmak zorunda kalabilirsiniz.

ASLAN
Son günlerde aile ilişkileri ve partner ilişkinizle alakalı kaygılar gündeme gelebilir. Bu kaygılar etrafınızda sizi kıskanan kişilerin nazarı etkisi ile de olabilir.

BAŞAK
Özellikle komşular ve yakın sosyal ilişkileri geliştirdiğiniz bir gün olması ile beraber kendinizi verimli hissedeceksiniz.

TERAZİ
Olumlu düşünce hali sizleri zirve ve yükselişe taşıyacak.
Özellikle iş alanında bereketinizin arttığını sürecin daha iyi hale geldiğini görebilirsiniz.

AKREP
Partnerinize olan tutumunuza karşı dikkatli olmalı ve süreci mümkün olduğunca rahat geçirmelisiniz. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmelisiniz.

YAY
Bu aralar iş ya da başka sebeplerden ötürü bu kişi ile bir arada bulunmak sizler için zorlayıcı olsa da duruma diplomatik bakmakta fayda var.

OĞLAK
Düşünmenin size faydası olmayacaktır.
Maddi düşüncelerinizle alakalı süreci akışa bırakırsanız önünüzü enerjisel tıkanıklıktan arındırarak daha neşeli girebilirsiniz.

KOVA
Özgüveninizin artması ile beraber ailenize karşı tutumunuz ve güler yüzünüz de artabilir.
Maddi yönden güzel adımlar atacaksınız.

BALIK
Hayal dünyasında gezdiğiniz bir günde olabilirsiniz.
Maddiyatınızı ve kaynağınızı arttırmak için derin düşüncelere dalabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
1 Ekim günlük burç yorumları 01 Ekim 2024, Salı 30 Eylül günlük burç yorumları 30 Eylül 2024, Pazartesi 29 Eylül günlük burç yorumları 29 Eylül 2024, Pazar 28 Eylül günlük burç yorumları 28 Eylül 2024, Cumartesi
İRAN MI GÜÇLÜ İSRAİL Mİ? O ülke kara donanmasıyla resmen ezdi geçti!
İran mı güçlü İsrail mi?
İran İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı! İsrail toprakları böyle vuruldu
İsrail toprakları işte böyle vuruldu
İran’ın İsrail’i vurduğu hipersonik füzesi Fettah-1’in özellikleri! Adını Hamaney verdi füze savunma kalkanını yok etti
İran ilk kez ateşledi!
Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! Forma yok
Okan Buruk'tan 3 yıldıza kesik! Forma yok
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de uyardı: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek!
"İsrail er ya da geç durdurulacak"
SON DAKİKA