Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Devlet işleri ile olan işlerinizde bazı değişiklikler ve hesaba katmadığınız durumlar neticesinde beklenmedik başarı gelebilir.

BOĞA

Sakinliğinizi korusanız da içsel planda çok rahat olmayabilirsiniz.

Pozitif düşünceleri almaya özen göstermeniz ruhsal sağlığınıza iyi gelecektir.

İKİZLER

İkili ilişkiler hususunda beklenmedik dedikodular gündeme gelebilir. Öfkelenmeniz yanlış anlaşılmaktan kaynaklı olabilir.

YENGEÇ

Hayatla mücadele ettiğiniz hatta biraz oyun oynadığınız bir gün olabilir. Tam olarak affedemediğiniz kişilerle yüz yüze bakmak zorunda kalabilirsiniz.

ASLAN

Son günlerde aile ilişkileri ve partner ilişkinizle alakalı kaygılar gündeme gelebilir. Bu kaygılar etrafınızda sizi kıskanan kişilerin nazarı etkisi ile de olabilir.

BAŞAK

Özellikle komşular ve yakın sosyal ilişkileri geliştirdiğiniz bir gün olması ile beraber kendinizi verimli hissedeceksiniz.

TERAZİ

Olumlu düşünce hali sizleri zirve ve yükselişe taşıyacak.

Özellikle iş alanında bereketinizin arttığını sürecin daha iyi hale geldiğini görebilirsiniz.

AKREP

Partnerinize olan tutumunuza karşı dikkatli olmalı ve süreci mümkün olduğunca rahat geçirmelisiniz. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmelisiniz.

YAY

Bu aralar iş ya da başka sebeplerden ötürü bu kişi ile bir arada bulunmak sizler için zorlayıcı olsa da duruma diplomatik bakmakta fayda var.

OĞLAK

Düşünmenin size faydası olmayacaktır.

Maddi düşüncelerinizle alakalı süreci akışa bırakırsanız önünüzü enerjisel tıkanıklıktan arındırarak daha neşeli girebilirsiniz.

KOVA

Özgüveninizin artması ile beraber ailenize karşı tutumunuz ve güler yüzünüz de artabilir.

Maddi yönden güzel adımlar atacaksınız.

BALIK

Hayal dünyasında gezdiğiniz bir günde olabilirsiniz.

Maddiyatınızı ve kaynağınızı arttırmak için derin düşüncelere dalabilirsiniz.