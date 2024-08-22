Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kıskançlıktan etkilenmezsiniz ancak birisinin size başka birine gösterdiği ilgi kadar ilgi göstermesini dilediğiniz anlar olabilir. Etkisini görmek için bunu kasıtlı olarak yapmış olabilirler mi?

BOĞA

Kaldırabileceğinizden fazla yükün altına girmenin size stres yaptığını fark ederek kendinizi kişiler ve durumlardan izole edebilirsiniz.

İKİZLER

Kariyer konularında şansın sizden yana gittiğini görebilirsiniz. Akşam saatlerini ailenizle geçirirseniz verimli bir süreç olduğunu görebilirsiniz.

YENGEÇ

Huzura kavuşmak için zamana ihtiyacınız olabilir bu sürede eski konularınız ve tam olarak kurtulamadığınız alışkanlıklarınız tekrar gündeme gelebilir.

ASLAN

Kariyer bağlamında atacağınız adımlar olumlu sonuçlanabilir. Bu tutum geçici olsa bile dışarıdan yanlış anlaşılabilir. Bu hususta dikkatli olun.

BAŞAK

Aile içi konularda çok fazla sorumluluk almamayı tercih edebilirsiniz.

Partnerinize karşı çok fazla anlayışlı olmak istemeyebilirsiniz.

TERAZİ

Sıkıntılara politik bir tutum sergilerseniz problemleriniz etrafınızdan hızlıca dağılacaktır.

Aşk hayatınızda verimli bir dönemdesiniz.

AKREP

Bu aralar kişiliğin katıksız gücüyle yolunuzu bulacağınızı düşünebilirsiniz, ancak yarından itibaren bu o kadar kolay olmayacak.

YAY

Son zamanlarda kendinizi zorlu bir süreçten çıkartmış dinleniyor olabilirsiniz. Bu dinlenme hali size huzursuzluk ve sıkıntı verebilir.

OĞLAK

Güneş yarın burç değiştirdikten kısa bir süre sonra koşullar kolaylaşacak, bu yüzden her köşede kötü bir sürpriz varmış gibi davranmayı bırakın ve sadece iyi şeylerin olacağına inanmaya başlayın.

KOVA

Aile içi anlaşmazlıkların bir parçası olmamaya dikkat edin. Sizden kaynaklı olmayan konularda saf tutmaya kendinizi zorunlu hissetmeyin.

BALIK

Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen Balık'lar ya da çocuklarla işi olan Terazi'ler bugünlerde çok şanslı ve enerjik hissedebilirler.