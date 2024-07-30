Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Akşam saatlerinde işiniz gerekçesi ile yorgun hissetseniz de günü tüm işlerinizi tamamlayarak ve doğru planlayarak geçirebileceksiniz.

BOĞA

İlişkiniz ilgisizlik odaklı problem yaşayabilir bu yüzden daha mutlu bir ilişki için kendisi ile ilgilenmeyi ihmal etmemeniz gerekiyor.

İKİZLER

Kendinizi daha mutlu hissedeceğiniz ve bazı problemleri hayatınızdan bilinçli olarak uzaklaştıracağınız bir gündesiniz.

YENGEÇ

Daha verimli bir çalışma hayatı ya da herhangi bir konuda başarı için kendinize ve yapabilirliklerinize inanmanız oldukça önemli.

ASLAN

Aşk hayatınızda temkinli olmanız gereken ve partnerinizi daha sık anmanız gereken bir gündesiniz. Bu da size hem rahatlama hem de başarı getirecek.

BAŞAK

Kendiniz odaklı bir gün geçirebilirsiniz.

Aşk hayatınızda, düzenli ilişkinizde başarı getirecek yeni fikirler ve ilhamlar ile güne başlayabilirsiniz.

TERAZİ

Disiplin gerektiren konularda gerek başlama gerekse tamamlama için uygun bir gün. Duygusal olarak iyi hissedeceğiniz yeni haberler alabilirsiniz.

AKREP

Çözümleyemeyeceğiniz konularda endişe etmeyi bırakacak, özellikle işinizde sadece yapabilirliklerinize odaklanacaksınız.

YAY

Yenilikleri hayatınıza davet edecek ve huzuru seçeceksiniz.

Hiçbir konuda kendinizi baskı altına sokmak istemeyeceğiniz bir gün olacak sizin için.

OĞLAK

Bugünlerde kendinize, kişisel bakımınıza özen göstereceğiniz, kendinizi anlamayı ve dinlemeyi seçeceğiniz bir gündesiniz.

KOVA

Gün içerisinde kendinizi bitki çayı ile ödüllendirebilir ve meyve yiyerek enerjinizi arttırabilirsiniz. Huzurunuz akşam saatleri de sürecek.

BALIK

Bugünlerde daha başarılı bir kariyer hayatı için de düzene girmeniz gerekmekte.

Planlı çalışmaya odaklanmalısınız.