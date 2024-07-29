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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 29 Temmuz 2024

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29 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Özellikle ilişkisi yeni başlamış olan Koç'lar partnerlerinin hayatına dair her bir detayı öğrenerek kurcalamak isteyebilirler.

BOĞA
Hayatınızda değer verdiklerinizde değişim söz konusu olabilir. Özellikle aşk ilişkilerinizde karşı taraftan beklentiniz değişebilir.

İKİZLER
İşinizde bazı konuların istediğiniz gibi yolunda gitmemesi sizi tedirgin edebilir. Flört aşamasında olan İkizler ilişkiye başlamakta emin olamayabilir.

YENGEÇ
Kendinizi ifade etmek istediğiniz konularda daha akılcı davranmanız gerekmekte.
Bugünlerde sizler de birilerini özleyebilirsiniz.

ASLAN
Daha olgun bir ilişki yürütmeyi isteyebilirsiniz bu da mevcut ilişkinizi problem içerisine sokabilir. Bekar olan Aslan'lar yeni biri ile tanışmak konusunda şanslı olacaklar.

BAŞAK
Flört aşamasındaki ilişkinizi tehlikeye atmak istemiyorsanız daha sakin olmanız gerekmekte.
Bu durum, karşı tarafın kişisel alanına müdahale gibi algılanabilir.

TERAZİ
Duygusal konularda kendinizi net ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz. Aniden sinirlenebilir ve söylemek istedikleriniz yerine istemediklerinizi söyleyebilirsiniz.

AKREP
İlişki içerisinde kendinizi yeterince güvende hissetmeyebilirsiniz.
Kendinizi güvende hissetmediğiniz için tedirgin olduğunuz durumlar oluşabilir.

YAY
Aşk hayatınızda kalıcı kararlar almaktan kaçınmakla beraber sağlık konularında da stres odaklı rahatsızlıklara karşı önlem almalısınız.

OĞLAK
Aşk hayatınızda günün en şanslı burçlarından bir tanesisiniz.
Ayrıca ilişkisi olmayan Oğlak'lar daha sosyal bir gün geçirerek yeni çevrelere adım atabilir.

KOVA
Af dilemek isteyebilir fakat bu konuda cesaret edemeyebilirsiniz.
İşlerinizi bitirmek ve cesaretli olmak için uygun bir gün, gün ortasında güzel haberler var.

BALIK
İstediğiniz herhangi bir şeyi partnerinize kabullendirmekte hiç zorluk çekmeyeceksiniz.
Maddi konularda bir tıkanıklık söz konusu olabilir.

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