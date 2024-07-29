Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Özellikle ilişkisi yeni başlamış olan Koç'lar partnerlerinin hayatına dair her bir detayı öğrenerek kurcalamak isteyebilirler.

BOĞA

Hayatınızda değer verdiklerinizde değişim söz konusu olabilir. Özellikle aşk ilişkilerinizde karşı taraftan beklentiniz değişebilir.

İKİZLER

İşinizde bazı konuların istediğiniz gibi yolunda gitmemesi sizi tedirgin edebilir. Flört aşamasında olan İkizler ilişkiye başlamakta emin olamayabilir.

YENGEÇ

Kendinizi ifade etmek istediğiniz konularda daha akılcı davranmanız gerekmekte.

Bugünlerde sizler de birilerini özleyebilirsiniz.

ASLAN

Daha olgun bir ilişki yürütmeyi isteyebilirsiniz bu da mevcut ilişkinizi problem içerisine sokabilir. Bekar olan Aslan'lar yeni biri ile tanışmak konusunda şanslı olacaklar.

BAŞAK

Flört aşamasındaki ilişkinizi tehlikeye atmak istemiyorsanız daha sakin olmanız gerekmekte.

Bu durum, karşı tarafın kişisel alanına müdahale gibi algılanabilir.

TERAZİ

Duygusal konularda kendinizi net ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz. Aniden sinirlenebilir ve söylemek istedikleriniz yerine istemediklerinizi söyleyebilirsiniz.

AKREP

İlişki içerisinde kendinizi yeterince güvende hissetmeyebilirsiniz.

Kendinizi güvende hissetmediğiniz için tedirgin olduğunuz durumlar oluşabilir.

YAY

Aşk hayatınızda kalıcı kararlar almaktan kaçınmakla beraber sağlık konularında da stres odaklı rahatsızlıklara karşı önlem almalısınız.

OĞLAK

Aşk hayatınızda günün en şanslı burçlarından bir tanesisiniz.

Ayrıca ilişkisi olmayan Oğlak'lar daha sosyal bir gün geçirerek yeni çevrelere adım atabilir.

KOVA

Af dilemek isteyebilir fakat bu konuda cesaret edemeyebilirsiniz.

İşlerinizi bitirmek ve cesaretli olmak için uygun bir gün, gün ortasında güzel haberler var.

BALIK

İstediğiniz herhangi bir şeyi partnerinize kabullendirmekte hiç zorluk çekmeyeceksiniz.

Maddi konularda bir tıkanıklık söz konusu olabilir.