Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda içsel planda dengeyi sağlayamayacağınız bir gündesiniz.

Sezgilerinizi de işin içine dahil etmeniz önemli olacak.

BOĞA

Etrafınızdakilere neşe saçacaksınız ancak nezaketen bir şeyler yapmak konusunda dikkatli olun enerjinizi boşa sarf etmeden dengeyi kurun.

İKİZLER

Bugünlerde yalnız olmak, karanlık ortamda kalmak, mum ışığında kitap okumak gibi konular daha çok ilginizi çekebilir.

Sükunet size iyi gelecektir.

YENGEÇ

Başarı bilgi gücünüzden gelecek. Sağlık konusunda dikkatli olmalısınız özellikle uyku kalitenizle alakalı konulara yönelmeli, uyku konforu sağlamalısınız.

ASLAN

Hayat biraz durgun gibi görünse de Pazartesi gününden itibaren Güneş burcunuza girdiğinde tempo artacak.

Hafta sonu tek hedefiniz, fiziksel ve zihinsel enerjinizi korumak olmalı.

BAŞAK

Bu hafta sonu söylediklerinize dikkat edin çünkü bazı insanlar son derece alıngan olacak ve yersiz bir kelime, hatta yanlış bir bakış bile onları harekete geçirebilir.

TERAZİ

Bilgeliğinizi tecrübelerinizden aldığınız bir gündesiniz.

Topraklanmak, ya da doğa yürüyüşü bu enerjileri atmanıza yardım edebilir.

AKREP

Mutlu olmak, mutlu etmek maddi isteklerinizin önüne geçerek sizi daha doygun bir hayata götürebilir. Mutluluğa yelken açarak amacınıza ulaşın.

YAY

Mesleki konularda gözlem yeteneğinizin arttığı bir gündesiniz.

Akşam saatlerinde konfor alanınızdan çıkıp çözümü tercih edebilir dinlenmiş olarak dönebilirsiniz.

OĞLAK

Mesleki konularda kendinizi yeterli görmeyebilirsiniz.

Sessiz bir şekilde iş konusunu takip edecek ve yine sessiz bir şekilde planlarınıza yöneleceksiniz.

KOVA

Sezgilerinizin hassaslaştığı bu dönemde dış dünyadaki bazı negatif enerjiler sizi rahatsız edebilir.

Enerjinizi daha sevgi dolu bir halde dışa bırakmalısınız.

BALIK

Ruhunuzun temiz, berrak ve iyi niyetli olduğu aleni olmasına rağmen etrafınızdaki kişilerin negatif enerjileri sizi direkt olarak etkileyebilir.