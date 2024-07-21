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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 21 Temmuz 2024

21 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk konularında bağlantılarınız gelişme vaat ediyor bu yüzden dikkatli olmalı ve sonrasında pişman olacağınız aksiyonlar almamalısınız.

BOĞA
Ruh halinizde değişim ve iyileşme durumu söz konusu.
Toprağın yağmur görmeye başladığı sürece girdiğiniz için sizin de içiniz ferahlayacak.

İKİZLER
Telefon, mail ya da sizden uzakta olan kişilerle herhangi bir yolla bağlantıya geçerek bazı konuları çözüme kavuşturmaya çalışacak ve başarılı olacaksınız.

YENGEÇ
İşleri son dakikaya bırakma eğiliminiz var ve bu yaklaşım genellikle işe yarıyor.
Özellikle iş cephesinde, önemli bir teslim tarihini kaçırırsanız gözden düşebilirsiniz.

ASLAN
Bugünlerde özellikle aşk konusunda partnerinizle ömürlük bir ilişki paylaşabilirsiniz.
O'na karşı paylaşım ve sevgi odaklı olacaksınız.

BAŞAK
Bu aralar söylediklerinize dikkat edin çünkü bazı insanlar son derece alıngan olacak ve yersiz bir kelime, hatta yanlış bir bakış bile onları harekete geçirebilir.

TERAZİ
Size yakın birisinin krizden dram yaratması kaçınılmazdır ve yapabileceğiniz tek şey başınızı öne eğmek ve onların histerik saçmalıklarının sizi etkilemesine izin vermemektir.

AKREP
İletişim odaklı olabilirsiniz.
Bu süreçte sadece kendinize değil sevdiklerinize de bilhassa partnerinize de büyük yardımlarınız olacak şekilde günü geçirebileceksiniz.

YAY
Bir numaralı hedefiniz çok para harcamadığınızdan emin olmak olmalı. Grafiğinizdeki bir dolunay, kesinlikle karşılayamayacağınız şeylere harcamaya kolayca teşvik edebilir.

OĞLAK
Son günlerde karamsar olduğunuz ve enerjinizin düştüğü bir günde olabilirsiniz. Kendi enerjinizi dış dünya yüzünden bloke edebiliyorsunuz.

KOVA
Bugünlerde birtakım entrikalar içerisinde kalabilirsiniz. Bu sert yüzleşme halinden sonra sizler şifa konularına yönelebilirsiniz.

BALIK
Başkalarına gerektiği kadar önem vermeniz gerektiğini anlamanız gereken bir gündesiniz.
Sınır çizmeyi öncelikle öğrenmeli ve huzuru aramaya başlamalısınız.

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