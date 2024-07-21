Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk konularında bağlantılarınız gelişme vaat ediyor bu yüzden dikkatli olmalı ve sonrasında pişman olacağınız aksiyonlar almamalısınız.

BOĞA

Ruh halinizde değişim ve iyileşme durumu söz konusu.

Toprağın yağmur görmeye başladığı sürece girdiğiniz için sizin de içiniz ferahlayacak.

İKİZLER

Telefon, mail ya da sizden uzakta olan kişilerle herhangi bir yolla bağlantıya geçerek bazı konuları çözüme kavuşturmaya çalışacak ve başarılı olacaksınız.

YENGEÇ

İşleri son dakikaya bırakma eğiliminiz var ve bu yaklaşım genellikle işe yarıyor.

Özellikle iş cephesinde, önemli bir teslim tarihini kaçırırsanız gözden düşebilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde özellikle aşk konusunda partnerinizle ömürlük bir ilişki paylaşabilirsiniz.

O'na karşı paylaşım ve sevgi odaklı olacaksınız.

BAŞAK

Bu aralar söylediklerinize dikkat edin çünkü bazı insanlar son derece alıngan olacak ve yersiz bir kelime, hatta yanlış bir bakış bile onları harekete geçirebilir.

TERAZİ

Size yakın birisinin krizden dram yaratması kaçınılmazdır ve yapabileceğiniz tek şey başınızı öne eğmek ve onların histerik saçmalıklarının sizi etkilemesine izin vermemektir.

AKREP

İletişim odaklı olabilirsiniz.

Bu süreçte sadece kendinize değil sevdiklerinize de bilhassa partnerinize de büyük yardımlarınız olacak şekilde günü geçirebileceksiniz.

YAY

Bir numaralı hedefiniz çok para harcamadığınızdan emin olmak olmalı. Grafiğinizdeki bir dolunay, kesinlikle karşılayamayacağınız şeylere harcamaya kolayca teşvik edebilir.

OĞLAK

Son günlerde karamsar olduğunuz ve enerjinizin düştüğü bir günde olabilirsiniz. Kendi enerjinizi dış dünya yüzünden bloke edebiliyorsunuz.

KOVA

Bugünlerde birtakım entrikalar içerisinde kalabilirsiniz. Bu sert yüzleşme halinden sonra sizler şifa konularına yönelebilirsiniz.

BALIK

Başkalarına gerektiği kadar önem vermeniz gerektiğini anlamanız gereken bir gündesiniz.

Sınır çizmeyi öncelikle öğrenmeli ve huzuru aramaya başlamalısınız.