Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İşe geç kalmak gibi konular gündeminize dahil olabilir. Ayrıca gün içerisinde maddi gelir gider dengenizi de iyi ayarlamanız hayrınıza olacaktır.

BOĞA

Son zamanlarda İş konusunda 'zararın neresinden dönülürse kardır' duruşunuz ile iş çevrenizdekilere karşı da pozitif enerji teşkil edeceksiniz.

İKİZLER

Bir şeyler yapmak için hâlâ zamanınız var.

Yaratıcı proje üzerinde çalışıyorsanız, elinizden geleni yapın ve alkışı alacak olanın kendiniz olduğundan emin olun.

YENGEÇ

Eğrinin aşağı tarafında olduğunuzu hissediyorsanız çok fazla endişelenmeyin çünkü birkaç gün içinde hayatınız yeniden yükselişe geçecek.

ASLAN

Bugünlerde arkadaşlarınızı kıramayacağınız ve katılmanız gereken etkinlikler söz konusu olabilir. biraz kafa dağıtmak iyi gelecektir.

BAŞAK

Yükselmek istiyorsanız, hamlenizi bir an önce yapmalısınız. Güneş önümüzdeki hafta haritanızın kariyer alanından ayrıldığında, kendinizi fark ettirmek kolay olmayacak.

TERAZİ

Bugünlerde küçük kaçamakların zararı yoktur lakin süreci uzatırsanız kendi hayalleriniz ve hedeflerinizden bilinçli olarak uzaklaşabilirsiniz.

AKREP

Ev işleri, dizayn ve arkadaş ziyaretleri için uygun bir gün olacak. Hayatın zorluklarını bir süre de olsa görmezden gelmeniz için evren sizi destekleyecek.

YAY

Enerjinizin düşeceği bu günde çalışmak ya da herhangi bir şeye katkı sağlamak istemeyebilirsiniz.

Doğanızdaki yataylık su yüzüne çıkabilir.

OĞLAK

Bu aralar her kararın getirisi ve götürüsü olacağını da unutmayın. İstikrarla her gün aynı istekte olmak sizi sonuca götürür. sabırlı olmalısınız.

KOVA

İlişkisel konularda hemen her şeye evet demeden önce iki kez düşünmek sizi yıpranmaya karşı koruyacaktır, sezgileriniz de destek olacaktır.

BALIK

İçinde bulunduğunuz realiteyi değiştirmek adına büyük kararlar alabilirsiniz. Elektroniklerinizle alakalı problemleri halletme çabaları ile günü geçirebilirsiniz.