Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Güzel açılımlar yapabileceğiniz ve iyi bir çevrenin eşiğinde olabileceğiniz günlerdesiniz.

İstediğiniz eğer bir çevre ya da arkadaşlık ise çok büyük artıdasınız.

BOĞA

Bu aralar isteklerinizi gerçekleştirecek gücün içinizde olduğunu keşfetmeniz için evren bugün sizi yalnız bırakabilir.

İKİZLER

Bugünlerde gücünüzü hissettiğiniz ve hayır demeyi öğrendiğiniz bir gün olabilir. İç potansiyelinizin sizi götürdüğü noktalar size iyi gelecek.

YENGEÇ

Bugünlerde kaçırdığınız bazı fırsatlar tekrar ayağınıza gelebilir.

Sürüncemede kalan işlerinizi bir çırpıda halledebilirsiniz.

ASLAN

Hesapta olmayan atışmalar ve küskünlükler gündeme gelse de aslında çıkarcı insanları hayatınızdan temizleyerek potansiyelinizi ortaya çıkartacak hayrınıza durumlar olabilir.

BAŞAK

Arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin sırlarına vakıf olabileceğiniz bir gün. Karşılaştığınız insanlar hemen sizinle ilgileniyor ve sıcak bir aura hissediyor.

TERAZİ

Popüler olmak ve enerjinizin yüksek olması size iyi geliyor. Sizinle etkileşim içerisinde olan kişilerin mutluluğu da sizin mutluluğunuz oluyor.

AKREP

Dingin ve size huzur veren yerlerde bulunmayı bilinçli olarak tercih edebilirsiniz.

Yaşamsal faaliyetlerinizi plana koyarak eğlenceye vakit ayırabilirsiniz.

YAY

Bu aralar çevrenizdekilerin güvenini kazanmak bu hayatta sizin en büyük artınız iken kullandığınız yumuşak cümleler de buna renk katıyor.

OĞLAK

Onların size olan sevgisi sizin hayat enerjinizi arttırırken varlığınızın gelişimine de destek oluyor.

Sevildiğinizi bilmek sizin için oldukça önemli bir konumda.

KOVA

Bugünlerde her şeyin bu kadar kolay olmasına şaşırabilirsiniz.

Tutumunuz yumuşak oldukça seveniniz ve çevreniz artmakta.

BALIK

Bugünlerde aşk hayatınızda, aile ilişkilerinizde ve çok yakınlarınızla aranızda daha da derin bir bağ oluşturabileceğiniz bier gündesiniz.