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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 3 Haziran 2024

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3 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Evli olan Koç'lar ev içerisindeki pozitif enerjiyi dengede tutmak için bilinçli çaba göstermek ve alttan almak durumunda kalabilir.

BOĞA
Bu aralar yakın çevrenize karşı kusurlarınızı göstermek yerine gizlemek hatta mümkünse değiştirmek sizin elinizdedir.

İKİZLER
Duygusal konularda problemler ve kapanmamış tartışmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir ancak unutmamanız gereken konu kırıcı olmamaya dikkat etmenizdir.

YENGEÇ
Bugünden başlayacak enerjisizlik hali önümüzdeki günlerde karşınıza tıkanlıklık ve engel olarak yansıyabilir.

ASLAN
Her şeyden vazgeçebilmek için kurban rolüne girmeye meyiliniz olabilir. Verimli olmak adına göstereceğiniz çabalar üst düzey etkilere çıkartabilir.

BAŞAK
Bugünlerde zamanın bazı etkileri yer yer sizde soyutlayıcılık yaratabilir insanlardan uzaklaşabilirsiniz. Yalnız kalmak iyi gelebilir.

TERAZİ
Karar alırken topluluğu ilgilendiren bir konu varsa onların seslerini duyarak hareket edebilirsiniz bu yüzden de seveniniz artabilir dostunuz çoğalabilir.

AKREP
Sizler kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.
Maddi konularda bereketinizin artacağı ve işte sözünüzün geçeceği bir süreçte olacaksınız.

YAY
Aşk konusunda egonuzu bir kenara bırakıp istek ve ihtiyaçlarınızın farkındalığı ile hareket ederseniz partneriniz de kendisini size açabilir.

OĞLAK
Son zamanlarda kadersel etkileri görmezden gelmeyin ancak kendinizi tamamen kadersel etkilere de bağlamayın.

KOVA
Kusursuz bir ilişki sürdürebilmek için yer yer kusurları örtmek ya da görmezden gelmek şart bu süreçte ne istediğinizi keşfedeceksiniz.

BALIK
Bugünlerde bazı konularda isteklerinizi geri planda tutarak aile ve arkadaşlarınızın ihtiyaçlarına yönelebilirsiniz.

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