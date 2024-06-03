Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Evli olan Koç'lar ev içerisindeki pozitif enerjiyi dengede tutmak için bilinçli çaba göstermek ve alttan almak durumunda kalabilir.

BOĞA

Bu aralar yakın çevrenize karşı kusurlarınızı göstermek yerine gizlemek hatta mümkünse değiştirmek sizin elinizdedir.

İKİZLER

Duygusal konularda problemler ve kapanmamış tartışmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir ancak unutmamanız gereken konu kırıcı olmamaya dikkat etmenizdir.

YENGEÇ

Bugünden başlayacak enerjisizlik hali önümüzdeki günlerde karşınıza tıkanlıklık ve engel olarak yansıyabilir.

ASLAN

Her şeyden vazgeçebilmek için kurban rolüne girmeye meyiliniz olabilir. Verimli olmak adına göstereceğiniz çabalar üst düzey etkilere çıkartabilir.

BAŞAK

Bugünlerde zamanın bazı etkileri yer yer sizde soyutlayıcılık yaratabilir insanlardan uzaklaşabilirsiniz. Yalnız kalmak iyi gelebilir.

TERAZİ

Karar alırken topluluğu ilgilendiren bir konu varsa onların seslerini duyarak hareket edebilirsiniz bu yüzden de seveniniz artabilir dostunuz çoğalabilir.

AKREP

Sizler kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.

Maddi konularda bereketinizin artacağı ve işte sözünüzün geçeceği bir süreçte olacaksınız.

YAY

Aşk konusunda egonuzu bir kenara bırakıp istek ve ihtiyaçlarınızın farkındalığı ile hareket ederseniz partneriniz de kendisini size açabilir.

OĞLAK

Son zamanlarda kadersel etkileri görmezden gelmeyin ancak kendinizi tamamen kadersel etkilere de bağlamayın.

KOVA

Kusursuz bir ilişki sürdürebilmek için yer yer kusurları örtmek ya da görmezden gelmek şart bu süreçte ne istediğinizi keşfedeceksiniz.

BALIK

Bugünlerde bazı konularda isteklerinizi geri planda tutarak aile ve arkadaşlarınızın ihtiyaçlarına yönelebilirsiniz.