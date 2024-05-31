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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 31 Mayıs 2024

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31 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Karmik hesaplaşmalar gündeme gelebilir.
Yaşadıklarınızı tekrar yaşayabilir ya da dejavu olabilirsiniz.
Tekamül ve olgunluk yeni yaşanmışlıkların önünü açacaktır.

BOĞA
Günün yorgunluğunu üzerinizden atmak meditasyon yapabilir ya da tütsülerden yardım alabilirsiniz.

İKİZLER
Aşk hayatınızla alakalı olarak partnerinize düşkünlüğünüz ön plana çıkabilir. Alışık olmadığınız şeyler deneme vakti.

YENGEÇ
Eğitim konularında kendinize devam edecek güç ve motivasyonu bulamayabilirsiniz.
Küçük bir mola size iyi gelecektir.

ASLAN
Kendinizi durağan hissedebilirsiniz. Eski sevgili dönüşleri de yaşanarak olaylar değişebilir. Bu da hayatınıza oldukça neşe ve anlayış getirecek.

BAŞAK
Olayların neden hep aynı yönde ilerlediğini merak ederken size verdiği mesajı mutlaka detaylandırmanız ve fark etmenizde fayda var.

TERAZİ
Sosyal açıdan ise arkadaşlarınızın size ilgisi artabilir herkesin sorunları ile ilgilenmeniz gereken bir gün olabilir.
Mental olarak yorulabilirsiniz.

AKREP
Çok yakın dostlarınıza içinizi dökmek size çok iyi gelebilir. Duygusal açıdan kendinizi kötü hissetmeseniz de anlatacaklarınız olduğunu fark edebilirsiniz.

YAY
Eğlenmek için zaman ayırmanız gerekiyor ve arkadaşlarınız da organizasyon konusunda yardımcı olabilir. Sevdiklerinizin önerilerine kulak verin.

OĞLAK
Duygusal konularda kendinizi daha ön planda hissedebilirsiniz.
Arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunabilir uzun süreli planlar yapabilirsiniz.

KOVA
Aşk ilişkilerinde kendinizi doğru ifade etmeniz katı bazı konuların kilidini açabilir. Bazı kalıp düşüncelerinizi esnetmeniz gereken durumlar olabilir.

BALIK
Bugünlerde partnerinizle ilgili öğrenmek istediğiniz ancak erişemediğiniz bazı konuları öğrenebilirsiniz. Bu da sizi rahatlatabilir.

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