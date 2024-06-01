Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde aşk hayatınızla ilgili konularda aksiyon almadan önce düşünmeniz gereken konuları göz önünde bulundurun.

BOĞA

Bol su içmek ve istemeseniz bile egzersiz yapmak sizi disipline sokmak hususunda verimli hissettirebilir. Karar almak için uygun bir gün olmayacak.

İKİZLER

Zamandan tasarruf etmeniz gerekmeden ağır fakat emin adımlarla gün içi bütün niyetlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

Verdiğiniz sözleri tutma zamanı.

YENGEÇ

Nedenini bilemediğiniz bir huzursuzluk olabilir.

Özellikle seyahat hususunda alacağınız kararlar tatilden ziyade bir şeylerin çözümü odağı içerebilir.

ASLAN

Yeni bir kitaba başlamak, hobi edinmek, geleceğinizin hayallerini kurmak için uygun bir gün.

Öğleden sonra dinlenmek için zaman ayırabilirsiniz.

BAŞAK

Bu aralar alışkanlıklarınızdan kolay kolay vazgeçmek istemiyorsunuz ancak hayatın değişimden ibaret olduğunu göz önünde bulundurun.

TERAZİ

Bugünlerde konsantrasyon problemi yaşayabileceğiniz bugünlerde ikili ilişkilerde partnerinizi suçlamaya yönelebilirsiniz.

AKREP

Fiziksel olarak yorulmasanız bile zihinsel olarak meşgul olacağınız günlerdesiniz.

Karar verirken iyi düşünün. Evren sizi farkındalık düzeyinizce destekleyecek.

YAY

Yarım bıraktığınız işler tekrardan gündeme gelebilir. Çok yönlü düşünme ve analiz yeteneğinizle içine girdiğiniz otomatik ruh hallerinden iradenizle çıkabileceksiniz.

OĞLAK

Verimli ve yaratıcı olmak için gösterdiğiniz çaba bugünlerde sizi yorgun düşürse de bir o kadar iyi gelecek. Kurallara uymak istemeyeceğiniz bir gün.

KOVA

Son zamanlarda bazı yara aldığınız konuların çözümü kesip atmaktan geçebilir. Durağan bir gün olduğu için çok işiniz de olmayacak.

BALIK

Dikkatinizi toplayıp olaylara bakınca sorun olmadığını göreceksiniz. Kimse sizi karar almaya zorlamasa da almadığınız kararlar ilerde yük olabilir.