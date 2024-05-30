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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 30 Mayıs 2024

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30 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Aile karmaları, kan bağı içeren konularda gelişmeler gündeme gelebilir. İkili ilişkilerde ise kafanızı karıştıracak yeni gelişmeler gününüzün akışını değiştirebilir.

BOĞA
Sabırlı olmak sizler için yer yer zor olsa da sabrınızın sonunda getirdiği büyük karı görebileceksiniz. Bunun mükafatını göreceksiniz.

İKİZLER
Sevdiklerinizden gelebilecek hediyeler, iltifatlar ve ilgi hoşunuza giderek sizi mutlu edebilir. Bir süre iş dengenizi sağlamış olacaksınız.

YENGEÇ
Enerjinizin yüksek ve çalışma isteğinizin arttığı bir gün geçireceksiniz.
Dikkatli olmanız gereken nokta aşırı kontrolcülükten sakınmak olmalı.

ASLAN
Mesleki konularda kendinizi geliştirmenizi içeren konular gündeme gelebilir. Sizi zorlayan yıpratıcı ilişkilerden uzaklaşabilirsiniz.

BAŞAK
Aile ilişkilerinin ön plana çıkacağı bugünlerde duygusal kararlar alabilirsiniz. Gönül ilişkilerinde yeni bir döneme geçerek mutluluğunuzu perçinleyeceksiniz.

TERAZİ
İkili ilişkilerde kusurları bilinçli olarak ön plana çıkartacağınız bir gün. Aşk için seçici bir tutum sergileyerek sizler için en doğru adayı bulabilirsiniz.

AKREP
Yüzünüzün güleceği ve keyfinizin artacağı bugünde sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz gereken bir süreç geçiriyor olacaksınız.

YAY
Her şeyi kontrol etmek istemeniz ufacık bir hatada okların size dönmesine neden olabilir. Modunuzu düşürüp demoralize olmanıza sebep olabilir.

OĞLAK
Gündüz saatlerinde neşeli olduğunuz için her işinizi bir çırpıda halletmek gibi bir niyetle işlerinize girişebilirsiniz.

KOVA
İçinizden çalışmak hiç gelmeyebilir.
Partnerinizin beğenmediğiniz yönlerini söylerken kırıcı olmayan bir tutum izlemenizde fayda var.

BALIK
Pratikliğiniz süreci kolaylaştıracak olsa da akşam saatlerinde kendinizi ekstra yorgun hissedebilirsiniz ancak rahatlamış da olacaksınız.

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