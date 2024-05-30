Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aile karmaları, kan bağı içeren konularda gelişmeler gündeme gelebilir. İkili ilişkilerde ise kafanızı karıştıracak yeni gelişmeler gününüzün akışını değiştirebilir.

BOĞA

Sabırlı olmak sizler için yer yer zor olsa da sabrınızın sonunda getirdiği büyük karı görebileceksiniz. Bunun mükafatını göreceksiniz.

İKİZLER

Sevdiklerinizden gelebilecek hediyeler, iltifatlar ve ilgi hoşunuza giderek sizi mutlu edebilir. Bir süre iş dengenizi sağlamış olacaksınız.

YENGEÇ

Enerjinizin yüksek ve çalışma isteğinizin arttığı bir gün geçireceksiniz.

Dikkatli olmanız gereken nokta aşırı kontrolcülükten sakınmak olmalı.

ASLAN

Mesleki konularda kendinizi geliştirmenizi içeren konular gündeme gelebilir. Sizi zorlayan yıpratıcı ilişkilerden uzaklaşabilirsiniz.

BAŞAK

Aile ilişkilerinin ön plana çıkacağı bugünlerde duygusal kararlar alabilirsiniz. Gönül ilişkilerinde yeni bir döneme geçerek mutluluğunuzu perçinleyeceksiniz.

TERAZİ

İkili ilişkilerde kusurları bilinçli olarak ön plana çıkartacağınız bir gün. Aşk için seçici bir tutum sergileyerek sizler için en doğru adayı bulabilirsiniz.

AKREP

Yüzünüzün güleceği ve keyfinizin artacağı bugünde sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz gereken bir süreç geçiriyor olacaksınız.

YAY

Her şeyi kontrol etmek istemeniz ufacık bir hatada okların size dönmesine neden olabilir. Modunuzu düşürüp demoralize olmanıza sebep olabilir.

OĞLAK

Gündüz saatlerinde neşeli olduğunuz için her işinizi bir çırpıda halletmek gibi bir niyetle işlerinize girişebilirsiniz.

KOVA

İçinizden çalışmak hiç gelmeyebilir.

Partnerinizin beğenmediğiniz yönlerini söylerken kırıcı olmayan bir tutum izlemenizde fayda var.

BALIK

Pratikliğiniz süreci kolaylaştıracak olsa da akşam saatlerinde kendinizi ekstra yorgun hissedebilirsiniz ancak rahatlamış da olacaksınız.