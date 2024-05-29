Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Gününüzü renklendirmek için yapacağınız ufak konuşmalar ve keyifli sohbetler sonrasında dedikodu malzemesi olmasın.

BOĞA

Karmanın hayatınızdaki etkileri gözle görülür olabilir.

Bu etkiler sizin yapacaklarınız sonucunda iyi yönde gelişecek.

İKİZLER

Kazançlarınızı dile getirmeden önce nazar ihtimalini göz önünde bulundurun.

Yalnızca sizi seven kişilere her şeyinizi karşılı beklemeksizin anlatın.

YENGEÇ

Eski konularla ilgili tartışmalar tekrar gündeme gelebilir.

Zaman içerisinde oluşacak olumsuz durumlara karşı sakinliğinizle önlem almak elinizde olacak.

ASLAN

Bol su içmek, düşünceleri pozitif tutmak ve mümkün olduğunca iyilik yapmak önemli olacak. Kişilerin kusurlarında iyileştirici rol oynayın.

BAŞAK

Bugünlerde zamanınız huzurlu geçebilir ancak yine de şaşıracağınız gelişmeler olabilir. Bu konuda çok seçici olmalısınız ki tadınız kaçmasın.

TERAZİ

Eğitim alanında kendinizi çok iyi ifade ederken, özgüveniniz yüksek iken duygusal konularda heyecana kapılarak niyetlerinizi dile getiremeyebilirsiniz.

AKREP

Kalpten istediğiniz dileklerinizle ilgili yeni gelişmelerin olacağı günlerdesiniz.

Partnerinize olan sevginiz yargınızın önüne geçtiği sürece her şey tekrar düzelecektir.

YAY

Bu aralar platonik ya da karşılıksız aşk içerisinde olan Yay'lar bugün beklemedikleri gelişmeler ve aksiyonlar yaşayabilirler.

OĞLAK

Bugünlerde iyi ve ümit vaat edici olabileceği gibi kötü de olabilir ancak yeni gelişmelere açık ve hazır olmanız çok önemli.

Kalbinizin sesine güvenin.

KOVA

Son günlerde aşkla ilgili tutumunuzu değiştirmeniz önemli olacak. Kararlı ve dengeli bir konuşma partnerinizi etkilemeniz hususunda iddialı ve güzel olacaktır.

BALIK

Bugünlerde partnerinize karşı kuralcılıktan çıkarak daha duygusal bir tutum sergilerseniz kendisinin duygularını size daha kolay açacaktır.