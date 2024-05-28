Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Hayatınızda var olmasını istemediğiniz bazı şeyler hakkında ısrarcı davranabiliyorsunuz. Sakin olmanız yararınıza olacaktır.

BOĞA

Bu aralar yeni bir kitaba başlamak, eğlenceli ya da gelecek vaat eden bir film izlemek size iyi gelebilir. Sosyalleşmek size oldukça iyi gelecek.

İKİZLER

Öğreneceğiniz bilgiler ömürlük olarak hayat kalitenizi yükseltecek bu yüzden her türlü işi ehli insanla görüşmekten çekinmeyin.

YENGEÇ

Manevi yönünüzü değiştirmek için oldukça uygun bir gün, dua etmek, meditasyon yapmak ve şükür ritüelleri gerçekleştirmek için uygun olacak.

ASLAN

Bazı konularda hedefleriniz çok büyük, bu hedeflere ulaşmak istikrar gerektireceği için olumlu olmanız çok önemli olacak.

BAŞAK

Size iyi gelmeyen ilişkileri bırakmak için uygun bir gün.

Size faydası olmayan şeylere ısrarla tutunmak uzun vadede sizi planlarınızdan alıkoyabilir.

TERAZİ

Bugünlerde evinizde ve iş yerinizde pozitif etki bırakacak semboller ile günün ağır enerjisini üzerinizden atabilirsiniz.

AKREP

Niyetlerinizi iyileştirmek için verimli çaba göstermelisiniz. Son bir haftadır kendinizi umutsuz hissedebilirsiniz ama durumun seyiri değişecek.

YAY

Bazen manevi yönü güçlendirmek, evrensel ve kadersel plana güvenmek önemli, çabalarınızı yapın ama yeri geldiğinde akışta kalın.

OĞLAK

Bu aralar romantik yaklaşımlar yerine aksiyon almak için oldukça uygun bir gün. Hareket, spor gibi durumlar size iyi gelebilir.

Kendinizi dışarı atın.

KOVA

Sizler de bugün kendinizi geliştirmek adına adım atabilirsiniz.

Eğitim ve kültür içeren konularda başarılı olabileceksiniz.

BALIK

Bugünler almak istediğiniz radikal kararları almak için çok uygun. Komşular ve akrabalık ilişkilerinin gündemde olacağı bir gündesiniz.