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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 3 Mayıs 2024

3 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Bu aralar yeni projelere girmek için her ne kadar uygun bir gün olmasa da var olan bir projeyi geliştirmek için oldukça uygun bir gün.

BOĞA
İçinde bulunduğunuz bölgeyi terk etmek, tatil odaklı seyahat gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
Partnerinizle birbirinizi tanıma sürecine büyük önem vermelisiniz.

İKİZLER
Aşk hayatınızda yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir zamandasınız.
Kendinizi en iyi ifade edebileceğiniz bugünlerde size en uygun adayla flört aşamasına geçebilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bilinçli olarak iletişimi ön planda tutacak ve nezaketinizi korumak isteyeceksiniz.

ASLAN
Mesleki konularda atacağınız adımlar hususunda da başarılı olacaksınız. Para biriktirmeye başlamak ya da istikrar gerektiren bir karar almak için uygun bir gün.

BAŞAK
Son zamanlarda mesleki ya da idealist konularda tutumunuz oranında başarı elde edeceksiniz. İstediğiniz şey çabaladığınız oranda sizin olacak.

TERAZİ
Bugün amacınıza uymayan ve nezaketini koruyamayan kişilere karşı tavrınızı net tutmanızda sakınca yok, burada asıl denge kişiye muamelede.

AKREP
Eleştirilere dayanmanız ve insanları idare etmek zorunda kalmanız gereken bir gün olabilir. Bugünlerde herkes sizinle ilgili fikirlerini dışarıya açık edebilir.

YAY
İkili ilişkilerde fırtına uyarılarına dikkat etmekte fayda var.
Kazancınızın ve bereketinizin artacağı bir gündesiniz. Gelecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olun.

OĞLAK
Bazı konularda kendinizi doyumsuz hissedebilirsiniz.
Aşk konusunda partnerinizden beklentiniz çoğaldıkça mevcut olan ilişkisel enerjinizi de korumakta zorluk çekebilirsiniz.

KOVA
Yeni bir kısmet beklentisi içerisinde iseniz bugünlerde gözünüzü dört açmanızda fayda var kısmet hiç beklemediğiniz yerden her an kapınızı çalabilir.

BALIK
Son zamanlarda çevrenizdeki eleştirinin dozunun kaçmasına ve sizin gerilmenize neden olabilir yine de geçici bir süreç olduğunu unutmayın.

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