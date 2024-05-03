Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu aralar yeni projelere girmek için her ne kadar uygun bir gün olmasa da var olan bir projeyi geliştirmek için oldukça uygun bir gün.

BOĞA

İçinde bulunduğunuz bölgeyi terk etmek, tatil odaklı seyahat gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Partnerinizle birbirinizi tanıma sürecine büyük önem vermelisiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir zamandasınız.

Kendinizi en iyi ifade edebileceğiniz bugünlerde size en uygun adayla flört aşamasına geçebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bilinçli olarak iletişimi ön planda tutacak ve nezaketinizi korumak isteyeceksiniz.

ASLAN

Mesleki konularda atacağınız adımlar hususunda da başarılı olacaksınız. Para biriktirmeye başlamak ya da istikrar gerektiren bir karar almak için uygun bir gün.

BAŞAK

Son zamanlarda mesleki ya da idealist konularda tutumunuz oranında başarı elde edeceksiniz. İstediğiniz şey çabaladığınız oranda sizin olacak.

TERAZİ

Bugün amacınıza uymayan ve nezaketini koruyamayan kişilere karşı tavrınızı net tutmanızda sakınca yok, burada asıl denge kişiye muamelede.

AKREP

Eleştirilere dayanmanız ve insanları idare etmek zorunda kalmanız gereken bir gün olabilir. Bugünlerde herkes sizinle ilgili fikirlerini dışarıya açık edebilir.

YAY

İkili ilişkilerde fırtına uyarılarına dikkat etmekte fayda var.

Kazancınızın ve bereketinizin artacağı bir gündesiniz. Gelecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olun.

OĞLAK

Bazı konularda kendinizi doyumsuz hissedebilirsiniz.

Aşk konusunda partnerinizden beklentiniz çoğaldıkça mevcut olan ilişkisel enerjinizi de korumakta zorluk çekebilirsiniz.

KOVA

Yeni bir kısmet beklentisi içerisinde iseniz bugünlerde gözünüzü dört açmanızda fayda var kısmet hiç beklemediğiniz yerden her an kapınızı çalabilir.

BALIK

Son zamanlarda çevrenizdeki eleştirinin dozunun kaçmasına ve sizin gerilmenize neden olabilir yine de geçici bir süreç olduğunu unutmayın.