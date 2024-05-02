Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Mesleki konularda, özellikle yazılı iletişimlerinizde 2 kere kontrol ederek karşı tarafa eksiksiz ulaştığından emin olun. Bazı konularda yanlış cümleler kurabilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde her işimi ben hallederim tavrına girebilir, uzun vadede kararsızlık ile tek başınıza mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

Dostlarınıza güvenin.

İKİZLER

Nezaketiniz iş ve mesleki konularda bugünlerde hayat kurtarıcı olabilir. Sadece kendi sorunlarınızı değil, başkalarının sorunlarını da çözebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde huzurunuzu korumak için bilinçli çaba harcayabilirsiniz.

Çevrenizde size keyif veren insanları toplayabilir ya da keyif veren organizasyonlara katılabilirsiniz.

ASLAN

Kararsız kaldığınız ya da yardıma ihtiyacınız olan konularda insanlara danışmaktan çekinmeyin. Verdiğiniz bazı aşırı tepkilerden dolayı sonrasında pişman olabilirsiniz

BAŞAK

Aile ilişkilerinde huzur ve mutluluğu yakalayacaksınız. Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olabilmesi için kendinizden ödün vermeniz gereken bir günde olabilirsiniz.

TERAZİ

Kariyer konularında yeni fikirler sizi keyif veren bir faza götürebilir.

Partnerinizden özür dilemek içinizden geçerse bunu yapın zira sezgisel olarak gelişeceğiniz günlerdesiniz.

AKREP

Bugünlerde sevdiklerinize de yardımcı olmuş olmanın mutluluğu ile günü tamamlayabilirsiniz.

Aşktan yana oldukça şanslı bir gündesiniz.

YAY

Aşk ilişkilerinizde göstereceğiniz koruyucu tavır partnerinizle çekişme yaşamanıza sebebiyet verebilir ve ufak tartışmalar olabilir bu yüzden üslubunuza dikkat edin.

OĞLAK

Bugünlerde yazılım işi ya da bilgisayar teknolojisi ile ilgilenen İkizler burcu üyeleri işlerini yapmakta epey problem çekebilirler.

KOVA

Aşk konularında çekişmeli bir süreç geçirebilirsiniz. Özel ilişkinizle alakalı bugün mevcut ilişkinizi korumak adına şanslısınız.

BALIK

Mesleki ve eğitimsel konularda iletişim problemleri yaşayabilir, özellikle yazılı iletişim hususunda birtakım teknoloji azizliklerine uğrayabilirsiniz.