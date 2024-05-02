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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 2 Mayıs 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

2 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Mesleki konularda, özellikle yazılı iletişimlerinizde 2 kere kontrol ederek karşı tarafa eksiksiz ulaştığından emin olun. Bazı konularda yanlış cümleler kurabilirsiniz.

BOĞA
Bugünlerde her işimi ben hallederim tavrına girebilir, uzun vadede kararsızlık ile tek başınıza mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.
Dostlarınıza güvenin.

İKİZLER
Nezaketiniz iş ve mesleki konularda bugünlerde hayat kurtarıcı olabilir. Sadece kendi sorunlarınızı değil, başkalarının sorunlarını da çözebilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde huzurunuzu korumak için bilinçli çaba harcayabilirsiniz.
Çevrenizde size keyif veren insanları toplayabilir ya da keyif veren organizasyonlara katılabilirsiniz.

ASLAN
Kararsız kaldığınız ya da yardıma ihtiyacınız olan konularda insanlara danışmaktan çekinmeyin. Verdiğiniz bazı aşırı tepkilerden dolayı sonrasında pişman olabilirsiniz

BAŞAK
Aile ilişkilerinde huzur ve mutluluğu yakalayacaksınız. Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olabilmesi için kendinizden ödün vermeniz gereken bir günde olabilirsiniz.

TERAZİ
Kariyer konularında yeni fikirler sizi keyif veren bir faza götürebilir.
Partnerinizden özür dilemek içinizden geçerse bunu yapın zira sezgisel olarak gelişeceğiniz günlerdesiniz.

AKREP
Bugünlerde sevdiklerinize de yardımcı olmuş olmanın mutluluğu ile günü tamamlayabilirsiniz.
Aşktan yana oldukça şanslı bir gündesiniz.

YAY
Aşk ilişkilerinizde göstereceğiniz koruyucu tavır partnerinizle çekişme yaşamanıza sebebiyet verebilir ve ufak tartışmalar olabilir bu yüzden üslubunuza dikkat edin.

OĞLAK
Bugünlerde yazılım işi ya da bilgisayar teknolojisi ile ilgilenen İkizler burcu üyeleri işlerini yapmakta epey problem çekebilirler.

KOVA
Aşk konularında çekişmeli bir süreç geçirebilirsiniz. Özel ilişkinizle alakalı bugün mevcut ilişkinizi korumak adına şanslısınız.

BALIK
Mesleki ve eğitimsel konularda iletişim problemleri yaşayabilir, özellikle yazılı iletişim hususunda birtakım teknoloji azizliklerine uğrayabilirsiniz.

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