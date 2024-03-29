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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 29 Mart 2024

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29 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Hayalleriniz kadar uçuk gelirse gelsin, doğru bir planlama ile gerçekleştirebileceğinizi görmek sizi hem hayaller hem de hedefler açısından sağlıklı bakmanıza sebep olacaktır.

BOĞA
Bugünlerde maddi konularda kendinizi dengelemek ve yapacağınız harcamalarınızı bir düzene oturtmak için uygun bir gündesiniz.

İKİZLER
Bugünlerde iş ve para odaklı olduğunuz konularda başarı elde edebilecek, yeni çözümleri kendinizde görebileceksiniz. Çevrenizin desteğiyle önünüz açık.

YENGEÇ
Duygusal bakış açınızı kısa süreliğine bir kenara bırakıp realistik olmayı tercih edebilirsiniz.
İş konusunda etik olmanız işinizin sürdürülebilir olması için çok önemli.

ASLAN
Bugünlerde başkalarına yardımcı olurken içinizden geleni yapmanız, fedakarlık değiş isteğinizi gerçekleştiriyor olmanız çok önemli.

BAŞAK
Uzmanlar eşliğinde yatırımlarınızı gerçekleştirmek için de adım atmaya uygun bir gün.
Para yönetimi odaklı olabileceğiniz bu günde küçükten büyüğe dizaynınızı tamamlayın.

TERAZİ
Son zamanlarda gerek ikili ilişkilerde gerekse diğer konularda net, hatta bir miktar otoriter bir tavırla kişisel çizgilerinizi belirlemeye çalışın.

AKREP
Bugünlerde kendinizi bazı konularda yetersiz hissetseniz de çözümün yine zihninizden geleceğini görebilirsiniz. Çevrenizin yardımıyla sorunları aşacaksınız.

YAY
Bugünlerde çizgilerinizi ve karakteristik özelliklerinizi göstermek insanların size istediğiniz gibi yaklaşmasına oldukça yardımcı olacaktır.

OĞLAK
İç dünyanıza yönelerek doğru olanı gerçekleştirmeniz sizi huzurlu hale getirecektir.
Bir şeyleri kendiniz için istemek yerine etrafınızla da paylaşmalısınız.

KOVA
İsteklerinizi gerçekleştirmek için uygun bir gün. Kusursuz bir iş çıkarmak için elinizden geleni yaptığınızda maddiyatınız da düzene girecek.

BALIK
Bugünlerde şayet isteklerinizi alırken etik davranır ve fazlasını istemezseniz oldukça ikna edici ve istediğini elde eden kişiler olabilirsiniz.
Sabırlı olmanız çok önemli.

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