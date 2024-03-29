Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Hayalleriniz kadar uçuk gelirse gelsin, doğru bir planlama ile gerçekleştirebileceğinizi görmek sizi hem hayaller hem de hedefler açısından sağlıklı bakmanıza sebep olacaktır.

BOĞA

Bugünlerde maddi konularda kendinizi dengelemek ve yapacağınız harcamalarınızı bir düzene oturtmak için uygun bir gündesiniz.

İKİZLER

Bugünlerde iş ve para odaklı olduğunuz konularda başarı elde edebilecek, yeni çözümleri kendinizde görebileceksiniz. Çevrenizin desteğiyle önünüz açık.

YENGEÇ

Duygusal bakış açınızı kısa süreliğine bir kenara bırakıp realistik olmayı tercih edebilirsiniz.

İş konusunda etik olmanız işinizin sürdürülebilir olması için çok önemli.

ASLAN

Bugünlerde başkalarına yardımcı olurken içinizden geleni yapmanız, fedakarlık değiş isteğinizi gerçekleştiriyor olmanız çok önemli.

BAŞAK

Uzmanlar eşliğinde yatırımlarınızı gerçekleştirmek için de adım atmaya uygun bir gün.

Para yönetimi odaklı olabileceğiniz bu günde küçükten büyüğe dizaynınızı tamamlayın.

TERAZİ

Son zamanlarda gerek ikili ilişkilerde gerekse diğer konularda net, hatta bir miktar otoriter bir tavırla kişisel çizgilerinizi belirlemeye çalışın.

AKREP

Bugünlerde kendinizi bazı konularda yetersiz hissetseniz de çözümün yine zihninizden geleceğini görebilirsiniz. Çevrenizin yardımıyla sorunları aşacaksınız.

YAY

Bugünlerde çizgilerinizi ve karakteristik özelliklerinizi göstermek insanların size istediğiniz gibi yaklaşmasına oldukça yardımcı olacaktır.

OĞLAK

İç dünyanıza yönelerek doğru olanı gerçekleştirmeniz sizi huzurlu hale getirecektir.

Bir şeyleri kendiniz için istemek yerine etrafınızla da paylaşmalısınız.

KOVA

İsteklerinizi gerçekleştirmek için uygun bir gün. Kusursuz bir iş çıkarmak için elinizden geleni yaptığınızda maddiyatınız da düzene girecek.

BALIK

Bugünlerde şayet isteklerinizi alırken etik davranır ve fazlasını istemezseniz oldukça ikna edici ve istediğini elde eden kişiler olabilirsiniz.

Sabırlı olmanız çok önemli.