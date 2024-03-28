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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 28 Mart 2024

28 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Bu aralar şayet borçlarınız varsa bitirebilir, birikim niyetiniz varsa önümüzdeki günlerde bir miktar paranızı kenara koyabilirsiniz.
Güzel günler yakın.

BOĞA
Bugünlerde elinizi attığınız işler potansiyel olarak büyüyecek, gelişecek ve bu durum da sizlere geleceğe dair büyük güven oluşturacak.

İKİZLER
Manevi yönünüzün arttığı, psişik hassasiyetinizin geliştiği, çevrenize dair farkındalığınızın arttığını derinden hissedebileceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ
Yapmak istediklerinize daha gerçekçi bir gözle bakabilirsiniz.
Daha önce gitmediğiniz bir yeri keşfetmek ya da daha önce yapmadığınız bir şey yapmak size çok iyi gelecek.

ASLAN
Hayatınızda bazı konularda kontrollü olduğunuz taktirde başarılı olabilirsiniz. Gün içerisinde edindiklerinizin bereketlenmesi ile kendinizi çok huzurlu hissedebilirsiniz.

BAŞAK
Maddi kaynaklarınızın genişlediği, kendinizi bolluk içerisinde hissettiğiniz günlere adım atıyorsunuz. Daha kolay çalışabileceğiniz ve rahat çalışma ortamınız da gerçekleşecek.

TERAZİ
Bugünlerde bedensel olarak da kendinizle ilgilenmeniz gereken bugünde çevrenizdeki karşı cinsin dikkatini hemen ve kolaylıkla çekebilirsiniz.

AKREP
Hayatınızı her konuda düzene sokabilmek için net olmanız çok önemli.
Aile konularında da kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, ailenize yettiğinizi göreceğiniz bir gündesiniz.

YAY
Kendi hayatınızda bazı müjdeleri kutlayabilirsiniz.
Odaklandığınız şeyin hayrınıza olduğundan emin olduğunuz taktirde size dönecek, hatta fazlası ile gelecektir.

OĞLAK
Evlilik teklif etmeyi düşünenleriniz bu niyetlerini gerçeğe dökebilir ayrıca kariyer bağlamında da umut vaat edici gelişmeler karşınıza çıkacak.

KOVA
Manevi bağlantılar kurmak, dua etmek, şifa çalışmaları yapmak ya da size yapılmasına izin vermek için güzel bir gün, ayrıca dostlarınızı dikkate alın.

BALIK
Yaşamdan keyif almak için bilinçli bir seçim yapmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak ve taze kararlar alıp uygulamaya koymak için uygun bir gün.

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