Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu aralar şayet borçlarınız varsa bitirebilir, birikim niyetiniz varsa önümüzdeki günlerde bir miktar paranızı kenara koyabilirsiniz.

Güzel günler yakın.

BOĞA

Bugünlerde elinizi attığınız işler potansiyel olarak büyüyecek, gelişecek ve bu durum da sizlere geleceğe dair büyük güven oluşturacak.

İKİZLER

Manevi yönünüzün arttığı, psişik hassasiyetinizin geliştiği, çevrenize dair farkındalığınızın arttığını derinden hissedebileceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ

Yapmak istediklerinize daha gerçekçi bir gözle bakabilirsiniz.

Daha önce gitmediğiniz bir yeri keşfetmek ya da daha önce yapmadığınız bir şey yapmak size çok iyi gelecek.

ASLAN

Hayatınızda bazı konularda kontrollü olduğunuz taktirde başarılı olabilirsiniz. Gün içerisinde edindiklerinizin bereketlenmesi ile kendinizi çok huzurlu hissedebilirsiniz.

BAŞAK

Maddi kaynaklarınızın genişlediği, kendinizi bolluk içerisinde hissettiğiniz günlere adım atıyorsunuz. Daha kolay çalışabileceğiniz ve rahat çalışma ortamınız da gerçekleşecek.

TERAZİ

Bugünlerde bedensel olarak da kendinizle ilgilenmeniz gereken bugünde çevrenizdeki karşı cinsin dikkatini hemen ve kolaylıkla çekebilirsiniz.

AKREP

Hayatınızı her konuda düzene sokabilmek için net olmanız çok önemli.

Aile konularında da kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, ailenize yettiğinizi göreceğiniz bir gündesiniz.

YAY

Kendi hayatınızda bazı müjdeleri kutlayabilirsiniz.

Odaklandığınız şeyin hayrınıza olduğundan emin olduğunuz taktirde size dönecek, hatta fazlası ile gelecektir.

OĞLAK

Evlilik teklif etmeyi düşünenleriniz bu niyetlerini gerçeğe dökebilir ayrıca kariyer bağlamında da umut vaat edici gelişmeler karşınıza çıkacak.

KOVA

Manevi bağlantılar kurmak, dua etmek, şifa çalışmaları yapmak ya da size yapılmasına izin vermek için güzel bir gün, ayrıca dostlarınızı dikkate alın.

BALIK

Yaşamdan keyif almak için bilinçli bir seçim yapmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak ve taze kararlar alıp uygulamaya koymak için uygun bir gün.