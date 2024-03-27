Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugün dışarıda olmak ve etrafı seyretmek, kendi hayatınız dışındaki hayatları gözlemlemek sizlere iyi gelip kendi problemlerinizden uzaklaştıracaktır.

BOĞA

Son zamanlarda daha az çaba ile başarılı olabilmek için kararlarınızın dünyanızdan mı yoksa egonuzdan mı geldiğini anlamanız şart.

İKİZLER

Bugün cesur olmak sizler için yerli bir adım olacaktır. Cesaretiniz sizleri yeni bağlantılara itebilir. Cesur bir siz, beraberinde özgüvenli bir tutum ve başarı getirecektir.

YENGEÇ

Hayatınızda daha somut ve sizi değişime uğratacak adımlar atmanın zamanı geldi.

Cesaretli ve bilinçlisiniz.

Bu yüzden tecrübeleriniz ile adımlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz.

ASLAN

Kararlarınızın kalbinizden geldiğine emin olmanız gereken bir gündesiniz. Özellikle iş konularında mümkün olduğunca içinizden geldiği gibi yol almaya çalışmalısınız.

BAŞAK

Hava almak, doğada vakit geçirmek ve tempolu yürüyüş için uygun bir gün.

Daha güzel bir gün geçirmek için ayrıca dostlarınızı da davet edebilirsiniz.

TERAZİ

Topraklanmak enerjinize iyi gelebilir.

Kendinizi sakinlik içerisinde dinlemelisiniz.

Daha kolay bir bakış açısı ile sadece o an istediğiniz iyilikleri yapabilmeye odaklanın.

AKREP

Olayları düşünmeli, ders alıp yolunuza devam etmelisiniz. Aşk hayatınızdaki bağlantı ve şefkati de cesaretli cümleleriniz ve içinizden geçenleri söyleyerek arttırabilirsiniz.

YAY

Geçtiğimiz günlerde hem iş hem sosyal hayat odakları bazı stresli durumlar geçirmiş olmanızdan ötürü daha çok su ve ya toprakla vakit geçirmek size iyi gelecektir.

OĞLAK

İnsanlara hayır diyememe durumundan dolayı bugünlerde kendinizi zor durumda bırakabilirsiniz. Mümkün olduğunca tutamayacağınız sözler vermemeye özen gösterin.

KOVA

Hayaller kurmak ve bunları gerçekleştirmek sizler için oldukça kolay, ne istediğinizi bilmeniz yeterli. Kendinize zaman ayırmalı ve duyarlılıklarınıza saygı göstermelisiniz.

BALIK

Bugünlerde geçmişe biraz takılı kalabilir, değiştiremeyeceğiniz şeyler için sorumlu hissedebilirsiniz.

Kendinizi ya da başkalarını suçlamak bugün genel konunuz olabilirsiniz.