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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 26 Mart 2024

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26 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal konularda ise yatırım yapmanız gereken bir gündesiniz.
Sevgi beklemeden sevgi göstermek, almadan vermek ilerleyen günlerde iyi karma yaratacaktır.

BOĞA
Hayatınızın merkezinde kendinizi güçlendirmek ve rakiplerinizden daha iyi olmak olabilir. Ancak hırs gibi bir hisle kendinizi yoğunlaştırmamalısınız.

İKİZLER
Maddi anlamda güçleneceğiniz bugünlerde başkalarına da yardımcı olabilirsiniz. İş hayatınızda bir erkek vesilesi ile atacağınız bir adım başarılı sonuçlanabilir.

YENGEÇ
Bugünlerde hayatınızın kontrolünü elinizde tutmak için radikal kararlar almanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Bu kararları alırken ise sezgilerinize güvenebilirsiniz.

ASLAN
Hayat iniş ve çıkışlara sahiptir. Bunun bilincinde hareket etmek, iniş olduğunda nasıl tekrar çıkabileceğinize odaklı bir düşünce biçimine geçmeye çalışın.

BAŞAK
Maddi dengeleriniz kontrolsüz bir harcamanız sonucu biraz bozulabilir. Bugünlerde aldıklarınıza ve verdiklerinize çok dikkat etmelisiniz.

TERAZİ
Güç ve sabrınız sizin için çok önemli olacak.
Birkaç küçük aksaklığın üst üste gelmesi ile beraber hemen moralinizi bozmamalı ya da hedeflerinizden vazgeçmemelisiniz.

AKREP
Bugünlerde hayatınızda bazı bitmesi gerekenleri fark ederek aksiyon almanız sizler açısından çok önemli.
İşinizde güvenilirliğinizi kanıtlayabileceksiniz.

YAY
Bugünlerde çevrenizdeki kişilerin fikirlerini önemseyin ayrıca mümkün olduğunca yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya çalışın. Bu sizi mutlu hissettirecek.

OĞLAK
Hayatınızın en şanslı günlerinden birine girmektesiniz.
Yıldızınızın parladığı bugünlerde iş çevrenizde, kendi çapınız ve isteğiniz ölçüsünde bir şöhret elde edebilirsiniz.

KOVA
Daha fazla harcamak yerine ihtiyacınız olanı bilmeli, ona göre hareket etmelisiniz.
Duygusal açıdan ise yine ne istediğinizi bilerek hareket etmeniz çok önemli.

BALIK
Bu aralar işinizi ne kadar iyi yaptığınızın herkesçe görülmesi ve taktir edilmesi sizi de sevgi dolu ve güler yüzlü yapabilir. Mutluluğunuzu çevrenizle paylaşın.

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