Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal konularda ise yatırım yapmanız gereken bir gündesiniz.

Sevgi beklemeden sevgi göstermek, almadan vermek ilerleyen günlerde iyi karma yaratacaktır.

BOĞA

Hayatınızın merkezinde kendinizi güçlendirmek ve rakiplerinizden daha iyi olmak olabilir. Ancak hırs gibi bir hisle kendinizi yoğunlaştırmamalısınız.

İKİZLER

Maddi anlamda güçleneceğiniz bugünlerde başkalarına da yardımcı olabilirsiniz. İş hayatınızda bir erkek vesilesi ile atacağınız bir adım başarılı sonuçlanabilir.

YENGEÇ

Bugünlerde hayatınızın kontrolünü elinizde tutmak için radikal kararlar almanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Bu kararları alırken ise sezgilerinize güvenebilirsiniz.

ASLAN

Hayat iniş ve çıkışlara sahiptir. Bunun bilincinde hareket etmek, iniş olduğunda nasıl tekrar çıkabileceğinize odaklı bir düşünce biçimine geçmeye çalışın.

BAŞAK

Maddi dengeleriniz kontrolsüz bir harcamanız sonucu biraz bozulabilir. Bugünlerde aldıklarınıza ve verdiklerinize çok dikkat etmelisiniz.

TERAZİ

Güç ve sabrınız sizin için çok önemli olacak.

Birkaç küçük aksaklığın üst üste gelmesi ile beraber hemen moralinizi bozmamalı ya da hedeflerinizden vazgeçmemelisiniz.

AKREP

Bugünlerde hayatınızda bazı bitmesi gerekenleri fark ederek aksiyon almanız sizler açısından çok önemli.

İşinizde güvenilirliğinizi kanıtlayabileceksiniz.

YAY

Bugünlerde çevrenizdeki kişilerin fikirlerini önemseyin ayrıca mümkün olduğunca yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya çalışın. Bu sizi mutlu hissettirecek.

OĞLAK

Hayatınızın en şanslı günlerinden birine girmektesiniz.

Yıldızınızın parladığı bugünlerde iş çevrenizde, kendi çapınız ve isteğiniz ölçüsünde bir şöhret elde edebilirsiniz.

KOVA

Daha fazla harcamak yerine ihtiyacınız olanı bilmeli, ona göre hareket etmelisiniz.

Duygusal açıdan ise yine ne istediğinizi bilerek hareket etmeniz çok önemli.

BALIK

Bu aralar işinizi ne kadar iyi yaptığınızın herkesçe görülmesi ve taktir edilmesi sizi de sevgi dolu ve güler yüzlü yapabilir. Mutluluğunuzu çevrenizle paylaşın.