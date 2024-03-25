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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 25 Mart 2024

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25 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde duygusal konular ve aşk ilişkilerinde yakaladığınız başarı size motivasyon kaynağı olarak da geri dönerek sizi başarılı kılabilir.

BOĞA
Bugünlerde olaylara dengeli yaklaşma unsuruna sahip olabilmeniz çok önemli.
Kusursuz bir sakinlik size iyi gelse de sonrasında çok büyük tepkiler verebiliyorsunuz.

İKİZLER
Her gün küçükte olsa bir adım atmaya niyet edin ve planlamanızı yapın. Bugünlerde yapacağınız her planlamada evrensel destek alabilecek ve kendinizi şanslı hissedeceksiniz.

YENGEÇ
Dostlarınıza ve sevdiklerinize karşı aşırı tutucu ve korumacı davranabilirsiniz. Bu yüzden öncelikle kişilerin kendi kaderlerini yaşaması gerektiğini hep hatırlayın.

ASLAN
Bugün olay sıcakken olması gereken tepkiyi vermeyi ve dengeyi kurmayı deneyimleyebilirsiniz.
Böylelikle kendinizi nazikçe savunabilirsiniz.

BAŞAK
Duygusal konular ve aşk hayatınızla alakalı konularda başarılı bir gün sizi bekliyor.
Sevdiklerinizi uyarın ancak zorlama bir şekilde davranmamaya çalışın.

TERAZİ
Bilet almak ya da harekete dair herhangi bir aktiviteye dahil olmak sizlere çok iyi gelebilir. Yeni şeyler keşfetmek ise size daha entelektüel hissettirecek.

AKREP
Bugünlerde hayatınızın olumlu yönde dönüm noktasına girebileceğiniz bugünlerde, hayattan gerçekten ne istediğinizi kendinize sorun.

YAY
Emeklerinizin karşılığını aldığınız bir gündesiniz. Birikime geçebilir, maddi anlamda önceki günlere oranla daha bolluk içerisinde hissedebilirsiniz.

OĞLAK
Hayatınıza yeni insanlar katılabilir. Bu kişiler konusunda sezgilerinize güvenmelisiniz ve onları anlamaya çalışmalısınız. Bugün analitik zekanız ön plana çıkabilir.

KOVA
Bugünlerde eğer yolculuk yapmak istiyorsanız, taşınma niyetiniz varsa ya da iş seyahati gerçekleştirecekseniz oldukça uygun bir gündesiniz.

BALIK
Sırlarınız konusunda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.
Herkese güvenmemeniz ve birine güvenirken oldukça seçici olmanız gerekmekte.

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