Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde duygusal konular ve aşk ilişkilerinde yakaladığınız başarı size motivasyon kaynağı olarak da geri dönerek sizi başarılı kılabilir.

BOĞA

Bugünlerde olaylara dengeli yaklaşma unsuruna sahip olabilmeniz çok önemli.

Kusursuz bir sakinlik size iyi gelse de sonrasında çok büyük tepkiler verebiliyorsunuz.

İKİZLER

Her gün küçükte olsa bir adım atmaya niyet edin ve planlamanızı yapın. Bugünlerde yapacağınız her planlamada evrensel destek alabilecek ve kendinizi şanslı hissedeceksiniz.

YENGEÇ

Dostlarınıza ve sevdiklerinize karşı aşırı tutucu ve korumacı davranabilirsiniz. Bu yüzden öncelikle kişilerin kendi kaderlerini yaşaması gerektiğini hep hatırlayın.

ASLAN

Bugün olay sıcakken olması gereken tepkiyi vermeyi ve dengeyi kurmayı deneyimleyebilirsiniz.

Böylelikle kendinizi nazikçe savunabilirsiniz.

BAŞAK

Duygusal konular ve aşk hayatınızla alakalı konularda başarılı bir gün sizi bekliyor.

Sevdiklerinizi uyarın ancak zorlama bir şekilde davranmamaya çalışın.

TERAZİ

Bilet almak ya da harekete dair herhangi bir aktiviteye dahil olmak sizlere çok iyi gelebilir. Yeni şeyler keşfetmek ise size daha entelektüel hissettirecek.

AKREP

Bugünlerde hayatınızın olumlu yönde dönüm noktasına girebileceğiniz bugünlerde, hayattan gerçekten ne istediğinizi kendinize sorun.

YAY

Emeklerinizin karşılığını aldığınız bir gündesiniz. Birikime geçebilir, maddi anlamda önceki günlere oranla daha bolluk içerisinde hissedebilirsiniz.

OĞLAK

Hayatınıza yeni insanlar katılabilir. Bu kişiler konusunda sezgilerinize güvenmelisiniz ve onları anlamaya çalışmalısınız. Bugün analitik zekanız ön plana çıkabilir.

KOVA

Bugünlerde eğer yolculuk yapmak istiyorsanız, taşınma niyetiniz varsa ya da iş seyahati gerçekleştirecekseniz oldukça uygun bir gündesiniz.

BALIK

Sırlarınız konusunda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.

Herkese güvenmemeniz ve birine güvenirken oldukça seçici olmanız gerekmekte.