Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kusurlarınızı görerek öz eleştiride bulunabilir, kendinizi daha başarılı bir konuma getirebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler gerçekleşebilir.

BOĞA

Yeni bir ortama girmek, arkadaş olmak namına yeni bir çevre edinmek istiyorsanız ve yine aşk açısından daha verimli bir sürece girmek istiyorsanız uygun bir dönemdesiniz.

İKİZLER

Son zamanlarda sözlerinizin çok önemli olduğunu unutmamalı bu yüzden enerjiniz ve sözlerinizi uyum içerisinde kullanmaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda olumlu gelişmelerin yaşanabileceği bir gündesiniz ancak mesleki konular ve kariyer alanınızda dikkatli olmanız gerekiyor.

ASLAN

Bugünlerde aşk hayatınız ve sosyal hayatınızla alakalı olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. ilişkilerinizi güzelleştirme imkanı bulabilirsiniz.

BAŞAK

Aşk ilişkilerinizde dikkatli olmanız ve alınganlıktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Partneriniz size olan sevgisini oldukça fazla göstermeye başlayabilir.

TERAZİ

Partnerinizin ilgisi başlarda memnuniyet yaratsa da sonradan daha özgür bir alana ihtiyaç duyduğunuzu fark edebilirsiniz ve yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.

AKREP

Aşk hayatınızda partnerinize karşı oldukça anlayışlı bir imaj çizebilirsiniz.

Partnerinizim yoğun ilgisi ve sevgisini hissetmek sizleri oldukça mutlu edebilir.

YAY

Aşk hayatınızda canlı bir döneme adım atabileceğinizi görmek sizleri mutlu edebilir.

Her şartta kalıcı mutluluk getirebilecek adımlar atmaya başlıyor olabileceksiniz.

OĞLAK

Aşk hayatınızda ayakları yere basan bir ilişkiyi kendinize çekebilirsiniz. Var olan ilişkinizi bir adım ciddiye götürebileceğiniz gibi yeni bir ilişkide ciddiyet de görebilirsiniz.

KOVA

Gelişen özgüven neticesinde ani çıkışlar yapabilir ve sonrasında pişmanlık duyabilirsiniz.

Profesyonel hayatınıza da eşit şekilde ilginizi akıtmanız önemli olacak.

BALIK

Sanat konusunda ilham alabileceğiniz bugünlerde hayatınızda güzel şeylerin canlandığını hissetmek efektif bir etki yaratarak daha da fazlasını hayatınıza getirmesine vesile olabilir.