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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 23 Mart 2024

23 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Kavga etmemeye özen göstermeniz gerekiyor. Sinirlerinizin sınanacağı bu süreçte önceliğinizi sakin kalmaya ve kendinizi ifade etmeye vermelisiniz.

BOĞA
Birden ilişki adımı çok hızlı bir sonuç doğurabilir bu yüzden o yüzden yavaş gitmek ve birbirinizi tanımaya çalışmak ilişkinin sürdürülebilirliğini arttıracaktır.

İKİZLER
Bugünlerde iş hayatınızda başkalarının yapabilirliklerine takılmak yerine kendiniz için en iyi olanı sezmeye ve yapmaya fırsat vermelisiniz.

YENGEÇ
Umutsuzluğa kapılmak yerine bazı ilişkilerden özgürleşmek fikrini her zaman aklınızda bulundurun ve kişilere karşı bağımlılık geliştirmemeye çalışın.

ASLAN
Bugünlerde güvendiğiniz kişilere dikkat etmelisiniz. Bekar olan Aslan'lar yeni bir ortamda yeni bir karşı cinsle tanışarak dikkat odaklarına bu karşı cinsi alabilirler.

BAŞAK
Özellikle aile ilişkilerinde oluşabilecek gerginliklerden ötürü sonradan üzülmemeniz için baştan davranmanız gerektiği gibi hareket etmenizde fayda var.

TERAZİ
Yüklü bir şeyler almak, zorlu bir kariyer planlamanız varsa akılcı davranmak ve bir adım ötenizi hesaplayarak gitmek size az hasarla çok başarı imkanı getirecektir.

AKREP
İhtiyatlı ve sakince davranmakta fayda var. Karşı cinsin ilgisini çekiyorsunuz ve bunu bugünlerde oldukça belirgin bir şekilde fark edebilirsiniz.

YAY
Güveninizi sarsan olay ve durumlar karşısında kendinizi koruyabilmelisiniz.
Neyin ne olduğunu mantık çerçevesinde bilirseniz önlem almanız çok daha kolay olacaktır.

OĞLAK
Aşk hayatınızda ve iş hayatınızda karşınıza çıkabilecek bazı fırsatların ve tehlikelerin bilincinde olmak, iyi analiz yapmak sizler için çok önemli.

KOVA
Kendinizi başkaları ile kıyaslama hali sizin için odak konusu olabilir.
Duygusal açıdan kendinizi iyi hissedebilmek için kıyaslama konusundan vazgeçmeniz gerekmekte.

BALIK
Mesleki konularda ve paranızı yönetebilmek için çok akılcı düşünmeniz gereken bir dönemdesiniz.
Kendinizin ve yapabilirliğinizin farkında olarak geliştirin.

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