Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugün etrafınızdaki kişilerle iyi niyetle problemlerinizi paylaşabilirsiniz ancak yine de fikirlerini ya da uyarılarını fazlaca dikkate almamanızda fayda var.

BOĞA

Dostluk ilişkilerinizde bazı problemler yaşayabilirsiniz ancak yine de kendinizi iyi ifade ettiğiniz taktirde problemlerin üstesinden gelebileceksiniz.

İKİZLER

Bugünlerde iş hayatınızda strese maruz kalabilirsiniz. Stresini size yansıtan üst çalışanlar ya da başka konular ile kendinizi cendere altında bulabilirsiniz.

YENGEÇ

Aile içerisine sızan kişilerce oluşabilecek hilelere karşı uyanık olmanız gereken bir zamandasınız. Ailenizi karıştırabilecek dedikodu durum ve şartları oluşabilir.

ASLAN

Ailevi ilişki ve aşk ilişkilerinizde ise başarılı bir dönemdesiniz.

Sevgi odaklı bir paylaşım söz konusu.

Kendinizi ilişkinizde istekle verici bir halde bulabilirsiniz.

BAŞAK

Aile ilişkilerinize çok fazla dışarıdan müdahale almamaya çalışın.

Başkalarının söylediklerini yapma eğilimi size zarar getirebilir. Ayrıca fırsatlar da bugün size gelecekler.

TERAZİ

Taşınma ya da ev bağlantılı konularda başarı elde edeceğiniz bir gündesiniz.

Ayrıca gün içerisinde iyi yiyeceklerle kendinizi beslemeniz size daha da enerji verecektir.

AKREP

Size yüklenen sorumluluklar aslında pratik zekanızı ortaya çıkarmak ve size kendinizi tanıma fırsatı sunmak içindir. Duygusal olarak başarılı bir döneme giriyorsunuz.

YAY

Duygusal açıdan da güzel haberler alacağınız bugünde kendinizi oldukça huzurlu hissedebilirsiniz.

Daha bağışlayıcı olmak size iyi gelecektir.

OĞLAK

Daha mutlu bir ilişki için karşınızdakini iyi dinlemeye özen göstermeniz gerekmekte. Daha duygusal ve anlayışlı bir tutum sergilemek size iyi gelecektir.

KOVA

Bu aralar kişisel önlemlerinizi almanız oldukça önemli.

Daha verimli bir aşk yaşayabilmek için kendinizi partnerinize duygusal olarak tamamen açın.

BALIK

Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu gelişmelerin iyi ya da kötü olması sizin olaylara göstereceğiniz tutum ile doğru orantılı olabilir.