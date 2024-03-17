PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 17 Mart günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 17 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

17 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Bugün etrafınızdaki kişilerle iyi niyetle problemlerinizi paylaşabilirsiniz ancak yine de fikirlerini ya da uyarılarını fazlaca dikkate almamanızda fayda var.

BOĞA
Dostluk ilişkilerinizde bazı problemler yaşayabilirsiniz ancak yine de kendinizi iyi ifade ettiğiniz taktirde problemlerin üstesinden gelebileceksiniz.

İKİZLER
Bugünlerde iş hayatınızda strese maruz kalabilirsiniz. Stresini size yansıtan üst çalışanlar ya da başka konular ile kendinizi cendere altında bulabilirsiniz.

YENGEÇ
Aile içerisine sızan kişilerce oluşabilecek hilelere karşı uyanık olmanız gereken bir zamandasınız. Ailenizi karıştırabilecek dedikodu durum ve şartları oluşabilir.

ASLAN
Ailevi ilişki ve aşk ilişkilerinizde ise başarılı bir dönemdesiniz.
Sevgi odaklı bir paylaşım söz konusu.
Kendinizi ilişkinizde istekle verici bir halde bulabilirsiniz.

BAŞAK
Aile ilişkilerinize çok fazla dışarıdan müdahale almamaya çalışın.
Başkalarının söylediklerini yapma eğilimi size zarar getirebilir. Ayrıca fırsatlar da bugün size gelecekler.

TERAZİ
Taşınma ya da ev bağlantılı konularda başarı elde edeceğiniz bir gündesiniz.
Ayrıca gün içerisinde iyi yiyeceklerle kendinizi beslemeniz size daha da enerji verecektir.

AKREP
Size yüklenen sorumluluklar aslında pratik zekanızı ortaya çıkarmak ve size kendinizi tanıma fırsatı sunmak içindir. Duygusal olarak başarılı bir döneme giriyorsunuz.

YAY
Duygusal açıdan da güzel haberler alacağınız bugünde kendinizi oldukça huzurlu hissedebilirsiniz.
Daha bağışlayıcı olmak size iyi gelecektir.

OĞLAK
Daha mutlu bir ilişki için karşınızdakini iyi dinlemeye özen göstermeniz gerekmekte. Daha duygusal ve anlayışlı bir tutum sergilemek size iyi gelecektir.

KOVA
Bu aralar kişisel önlemlerinizi almanız oldukça önemli.
Daha verimli bir aşk yaşayabilmek için kendinizi partnerinize duygusal olarak tamamen açın.

BALIK
Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu gelişmelerin iyi ya da kötü olması sizin olaylara göstereceğiniz tutum ile doğru orantılı olabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
16 Mart günlük burç yorumları 16 Mart 2024, Cumartesi 15 Mart günlük burç yorumları 15 Mart 2024, Cuma 14 Mart günlük burç yorumları 14 Mart 2024, Perşembe 13 Mart günlük burç yorumları 13 Mart 2024, Çarşamba
İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı: Hasta danışmanı, hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi başvuru 2024
İŞKUR'dan hastanelere personel ve işçi alımı başladı
SON DAKİKA I Resmi Gazete’de! Kredi kartından nakit avans çekme faizi yüzde 5’e yükseltildi
Kredi kartıyla ilgili yeni düzenleme
Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada: Tır sürücüsü alkollü çıktı
Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım müjdesi | Suya da indirim geliyor
Altınok emeklilere müjdeyi verdi
Anne-oğul aynı dizide! Sıla Türkoğlu’nun yeni partneri Kaan Taşaner’in annesi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...
Kaan Taşaner’in annesi bakın kim çıktı!
SON DAKİKA