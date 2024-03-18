Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde duygusal konularda partnerinizden göreceğiniz yoğun ilgi hoşunuza gitse de kişisel alan sahibi olmak da istiyorsunuz aynı zamanda.

BOĞA

Kariyer yolunda önünüz açık olsa da maddi istekleriniz öncelikli geliyor ve harcamalarınızı kontrol edemiyor olabilirsiniz. Biraz dikkatle sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

İKİZLER

Son günlerde maddi anlamda kendinizi biraz daha rahat hissedeceğiniz bugünlerde elinizdeki paranın bereketlendiğini gözlemleyebilirsiniz.

YENGEÇ

Bu aralar ani tepkimelerden kaçınmak ilişkinizin ömrünü arttıracaktır. Sağlık konusunda ve kariyer konusunda iş stresine karşı önlem almanız gerekmekte.

ASLAN

Duygusal konularda şansınız devam ediyorken maddi konularda kendinizi cendere altında hissedebilirsiniz.

Bu durumu netleştirebilmek için ihtiyaç listesi yapmalısınız.

BAŞAK

Bugünlerde kendinizi güçlü hissedebilirsiniz ancak gücünüzü dobralıkla birleştirseniz de kırıcı olmamaya özen gösterin. Karşınızdakiler saygıyı hak ediyor.

TERAZİ

Son zamanlarda iş ortamınızda olan bazı olayları şahsi algılamak sizi yorgun düşürebilir.

Bu sebepten daha az küçük olayları umursamalısınız.

AKREP

Özellikle ilişkinizde pürüzler varsa partnerinize teklif edeceğiniz bir etkinlik ilişkinize hareket katacaktır.

Alacağınız ekstra fikirlerle ilişkiniz sağlam temelli olacaktır.

YAY

Bugünlerde duygusal konularda atacağınız adımların olumlu karşılanacağı, beklentilerinizin yerine geleceği bir gündesiniz.

Mutluluk size çok yakın.

OĞLAK

Aşk hayatınızda daha verimli bir ilişki için daha az kariyer konularından bahsetmelisiniz.

Partnerinizle olan ilişkinizi duygusal alanda tutmaya özen gösterin.

KOVA

Aşk hayatınızda bazı fırsatları değerlendirmeniz gereken bir gündesiniz.

Daha naif bir güç gösterisi herkes tarafından hayranlık ile karşılanacaktır.

BALIK

Bugünlerde kariyer konusunda sizi engelleyen şeylerin listesini yapmanız ve onları değiştirmek için neler yapabileceğinizi düşünmeniz size iyi gelecektir.