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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 18 Mart 2024

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18 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde duygusal konularda partnerinizden göreceğiniz yoğun ilgi hoşunuza gitse de kişisel alan sahibi olmak da istiyorsunuz aynı zamanda.

BOĞA
Kariyer yolunda önünüz açık olsa da maddi istekleriniz öncelikli geliyor ve harcamalarınızı kontrol edemiyor olabilirsiniz. Biraz dikkatle sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

İKİZLER
Son günlerde maddi anlamda kendinizi biraz daha rahat hissedeceğiniz bugünlerde elinizdeki paranın bereketlendiğini gözlemleyebilirsiniz.

YENGEÇ
Bu aralar ani tepkimelerden kaçınmak ilişkinizin ömrünü arttıracaktır. Sağlık konusunda ve kariyer konusunda iş stresine karşı önlem almanız gerekmekte.

ASLAN
Duygusal konularda şansınız devam ediyorken maddi konularda kendinizi cendere altında hissedebilirsiniz.
Bu durumu netleştirebilmek için ihtiyaç listesi yapmalısınız.

BAŞAK
Bugünlerde kendinizi güçlü hissedebilirsiniz ancak gücünüzü dobralıkla birleştirseniz de kırıcı olmamaya özen gösterin. Karşınızdakiler saygıyı hak ediyor.

TERAZİ
Son zamanlarda iş ortamınızda olan bazı olayları şahsi algılamak sizi yorgun düşürebilir.
Bu sebepten daha az küçük olayları umursamalısınız.

AKREP
Özellikle ilişkinizde pürüzler varsa partnerinize teklif edeceğiniz bir etkinlik ilişkinize hareket katacaktır.
Alacağınız ekstra fikirlerle ilişkiniz sağlam temelli olacaktır.

YAY
Bugünlerde duygusal konularda atacağınız adımların olumlu karşılanacağı, beklentilerinizin yerine geleceği bir gündesiniz.
Mutluluk size çok yakın.

OĞLAK
Aşk hayatınızda daha verimli bir ilişki için daha az kariyer konularından bahsetmelisiniz.
Partnerinizle olan ilişkinizi duygusal alanda tutmaya özen gösterin.

KOVA
Aşk hayatınızda bazı fırsatları değerlendirmeniz gereken bir gündesiniz.
Daha naif bir güç gösterisi herkes tarafından hayranlık ile karşılanacaktır.

BALIK
Bugünlerde kariyer konusunda sizi engelleyen şeylerin listesini yapmanız ve onları değiştirmek için neler yapabileceğinizi düşünmeniz size iyi gelecektir.

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