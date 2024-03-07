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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 7 Mart 2024

7 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde kendinizi gergin ve stresli hissedebilirsiniz. Bu sebepten ötürü de şifa arayışı içerisine girebilirsiniz. Çevrenizden yardım almak iyi bir fikir olabilir.

BOĞA
Bugünlerde seyahat yapma isteğiniz ve kariyer inşa etme isteğiniz olabilir.
Hayatınızda yenilikler inşa etmek için eskiyi bırakmanız gerekebilir.

İKİZLER
Bugünlerde kendinizi bir şeylere karışmak istemezken bulabilirsiniz.
Sessiz kalmak size iyi gelecek ve olaylara müdahil olmamak çeşitli dedikoduları önleyecektir.

YENGEÇ
Karar almak konusunda problem yaşayabilirsiniz ancak yine de sevdiklerinizin fikrini almayı tercih edebilirsiniz. Anlaşmazlıklara karşı dikkat etmelisiniz.

ASLAN
Yapacağınız seçimler sizi olumlu yönde etkileyebilir ve istekleriniz gerçek olabilir bu yüzden hem kariyer hem de diğer konulardaki seçimlerinize dikkat etmelisiniz.

BAŞAK
Aradığınız şifa, dua ve manevi konularda huzuru yakalamanız mümkün. Sakin bir ruh halini benimsemeniz için maneviyatınızı arttırmanız mümkün.

TERAZİ
Aile içerisindeki gerginliklere dikkat etmeli ve stresinizi yönetebilmelisiniz.
Dürüstlüğünüzü, sakinliğinizi korumak için çaba göstermeniz gerekmekte.

AKREP
Kendinizi kollamanız ve mümkün olduğunca politik olmanız gereken bir evrede olabilirsiniz. Çevrenizde dostlarınız ve arkadaşlarınızın artacağı bir evredesiniz.

YAY
Sıkıntılarınız kısa sürede normale dönecektir bu yüzden hayatın tadını çıkartmaya çalışmalısınız. İş konusunda yapacağınız bir anlaşma size çok iyi gelebilir.

OĞLAK
Anlaşmazlıkların üstesinden gelmenin yollarını bulmalı ve etrafınızdakilere uzun sessizliklerin ve kinlerin ileriye giden yol olmadığını bilmelerini sağlamalısınız.

KOVA
Problemlerinizin üstesinden zekanız ile gelebileceğiniz bir gündesiniz. Kriz yönetimi yapmanız gerekmekte ve bunu yapabilecek güçtesiniz.

BALIK
Endişelerinizi bir kenara bırakmalı ve hayatın güzelliklerine adapte olmalısınız.
Hayatın güzelliklerine odaklanmak ve endişeyi heyecanı dönüştürecek yeteneğiniz var.

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