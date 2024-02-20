Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kendinizi dışa kapatmamalı ve sezgilerinizi takip etmelisiniz.

İş konusunda istikrar gerektiren bir süreçten geçebilirsiniz. Bu durum da sizi beklemeye itebilir.

BOĞA

Güzel haberler alabilirsiniz.

Ayrıca ufak alışverişler yaparak kendinizi şımartabilirsiniz.

Yeni kararlar almak ve bu kararlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir gün.

İKİZLER

İletişimsel konulara önem vermeniz gerekebilir.

Eğer eksik mailiniz varsa ya da görüşmek istediğiniz birisi varsa tüm cesaretinizi toplayarak ilerleyebilmelisiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde insanların beklentilerini karşılamanız gerektiğini düşünebilir ve bu stresle sorumluluk altında kendinizi istediğiniz kadar iyi hissetmeyebilirsiniz.

ASLAN

Yeni tanışacağınız kişiler ile etkileşiminize dikkat etmeniz gerekebilir.

Mesleki ve özel hayat anlamında bir şeyleri aceleye getirmemeye özen göstermelisiniz.

BAŞAK

Bugünlerde eski hedeflerden uzaklaşmak ve yeni hedeflere yönelmek, tazelenmek isteyebilirsiniz.

Çocuksu coşkunuz çevrenize de ışık saçabilir.

TERAZİ

Bugünlerde çekimserliklerinizi bir kenara bırakarak cesaretli tutumlar sergilemeniz gerekebilir. Ayrıca bedensel şifa ve bedeninizle ilgilenmek için de uygun bir gün.

AKREP

Yapacağınız açılımlar olumlu olacaktır, olmayanlar da hayatınızda yeni ve net bir bakış açısı ile bakmanıza vesile olacaktır. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin.

YAY

Hafızanızda bir takım anılar ve bitmemiş konular canlanabilir.

Kendinizi iyi ve kötü hissettiğiniz anlar olabilir.

Aşk ilişkisi anlamında şanslı olacağınız bir gündesiniz.

OĞLAK

Düşünmek ve her türlü hali hesaplamaktan aksiyon almakla alakalı çektiğiniz bir takım problemlerin üstesinden gelmek için oldukça uygun bir gün.

KOVA

Bugünlerde sezgilerinize kulak vermeli ve hayatınıza hızlıca sizi keyifli hissettirecek şeylerle doldurmalısınız.

Çocuksu ruhunuzu ortaya çıkarmak için uygun bir gün.

BALIK

Bugünlerde eğer isteklerinizin gerçekleşmesini istiyorsanız uzun vadelerde çaba göstermeyi göze almanız gerekebilir. Aşk konusunda birtakım gelişmeler yaşanabilir.