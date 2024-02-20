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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
20 Şubat 2024, Salı

20 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi dışa kapatmamalı ve sezgilerinizi takip etmelisiniz.
İş konusunda istikrar gerektiren bir süreçten geçebilirsiniz. Bu durum da sizi beklemeye itebilir.

BOĞA
Güzel haberler alabilirsiniz.
Ayrıca ufak alışverişler yaparak kendinizi şımartabilirsiniz.
Yeni kararlar almak ve bu kararlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir gün.

İKİZLER
İletişimsel konulara önem vermeniz gerekebilir.
Eğer eksik mailiniz varsa ya da görüşmek istediğiniz birisi varsa tüm cesaretinizi toplayarak ilerleyebilmelisiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde insanların beklentilerini karşılamanız gerektiğini düşünebilir ve bu stresle sorumluluk altında kendinizi istediğiniz kadar iyi hissetmeyebilirsiniz.

ASLAN
Yeni tanışacağınız kişiler ile etkileşiminize dikkat etmeniz gerekebilir.
Mesleki ve özel hayat anlamında bir şeyleri aceleye getirmemeye özen göstermelisiniz.

BAŞAK
Bugünlerde eski hedeflerden uzaklaşmak ve yeni hedeflere yönelmek, tazelenmek isteyebilirsiniz.
Çocuksu coşkunuz çevrenize de ışık saçabilir.

TERAZİ
Bugünlerde çekimserliklerinizi bir kenara bırakarak cesaretli tutumlar sergilemeniz gerekebilir. Ayrıca bedensel şifa ve bedeninizle ilgilenmek için de uygun bir gün.

AKREP
Yapacağınız açılımlar olumlu olacaktır, olmayanlar da hayatınızda yeni ve net bir bakış açısı ile bakmanıza vesile olacaktır. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin.

YAY
Hafızanızda bir takım anılar ve bitmemiş konular canlanabilir.
Kendinizi iyi ve kötü hissettiğiniz anlar olabilir.
Aşk ilişkisi anlamında şanslı olacağınız bir gündesiniz.

OĞLAK
Düşünmek ve her türlü hali hesaplamaktan aksiyon almakla alakalı çektiğiniz bir takım problemlerin üstesinden gelmek için oldukça uygun bir gün.

KOVA
Bugünlerde sezgilerinize kulak vermeli ve hayatınıza hızlıca sizi keyifli hissettirecek şeylerle doldurmalısınız.
Çocuksu ruhunuzu ortaya çıkarmak için uygun bir gün.

BALIK
Bugünlerde eğer isteklerinizin gerçekleşmesini istiyorsanız uzun vadelerde çaba göstermeyi göze almanız gerekebilir. Aşk konusunda birtakım gelişmeler yaşanabilir.

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