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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
28 Ocak 2024, Pazar

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28 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bugün kendinizi verimli hissettiğiniz konularda başarılı olabilirsiniz ancak seçici ilerlemeniz gereken bir gün olabilir. Sabırlı olmanızda fayda var.

BOĞA
Araştırma, eğitim, mesleki alanlarda oldukça başarılı olabilirsiniz. Var olan mesleğiniz dışında bir takım hobiler de edinmek isteyebilir ve başarılı olabilirsiniz.

İKİZLER
Hayatınızda bir takım endişelerin hakim olduğunu hissedebilirsiniz. ağlık konusunda endişelenebilirsiniz ancak bir problem yokken kendinizi bir paniğe sokmamalısınız.

YENGEÇ
Bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi negatif hissedebilirsiniz. Düşüncelerinize ve yaydığınız enerjiye çok dikkat etmeli karşınızdakini sıkmamalısınız.

ASLAN
Bu aralar eğer birkaç kola bölünürseniz kendinizden verim alamayabilirsiniz bu yüzden tek bir işinize odaklanın ve hakkı ile bitirmeye çalışmalısınız.

BAŞAK
Ailevi destek isteyecek ve istediğiniz desteği de kendinizde bulabileceksiniz.
Devlet işleriyle alakalı atmak istediğiniz bir takım adımları da başarılı bir şekilde atabilirsiniz.

TERAZİ
Geleceğinizle ilgili olumsuz ve karamsar olmamak için bilinçli ve istekli çaba göstermelisiniz. Önümüzdeki günlerde problemlerin hafiflediğini göreceksiniz.

AKREP
Bugünlerde maddi anlamda eliniz ferahlayacak ve kendinizi çok iyi hissedeceksiniz.
Bu aralar iş anlamında da başarı ve bereket olduğunu hissedebilirsiniz.

YAY
Bugünlerde duygusal açıdan partnerinize kendinizi samimiyet, şefkat ve sevgi ile açabileceksiniz. İş konusunda kendiniz açısından güvence ön planda olacak.

OĞLAK
Partnerlikle alakalı her konuda başarılı olabilirsiniz. İş ya da aşk partnerliği herhangi bir niyetiniz olsun ikili sürdürülecek konularda başarı hissedeceksiniz.

KOVA
Aşk konusunda pozitif gelişmeler yaşanabilir ancak sizin bakış açınız çok önemli. Küçük olaylarda hemen karamsarlığa düşmemeniz oldukça önemli.

BALIK
Eğitimle alakalı bir takım gelişmeler gündeme gelebilir ve somut adımlar atmaya cesaret edebilirsiniz.
Genel anlamda olumlu ve rasyonel bir gün geçirebilirsiniz.

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