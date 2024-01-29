Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Fikir birliği vizyonunuzu genişletecek ve daha başarılı, daha güçlü olmanıza vesile olabilir. Ortak çalışmak, fikir alışverişi gibi konularda pozitif adımlar söz konusu.

BOĞA

Bugün geçmiş işlerinizi bitirmek, problemlerinizi çözmek için uygun bir gün. Ayrıca seyahat niyetlerinizle alakalı bir takım olumlu sonuçlar olabilir.

İKİZLER

Bugünlerde hayatınıza bir takım yenilikleri almaya hevesli olabilirsiniz.

Yeni bir hayata adım atmak için göstereceğiniz çabaya evrensel karşılık da alabileceksiniz.

YENGEÇ

İşinizle alakalı bir takım bitişler mümkün olsa da karşınıza çıkacak yeni fikirlerin ve ilhamların daha hayırlı olduğunu görerek geleceğe güvenebileceksiniz.

ASLAN

Yaptığınız işleri ailenizin de onayladığını görmek sizi rahatlatacak.

Ailevi konularda hayatınızda bir takım bolluk, bereket ve mutluluklar söz konusu olacak.

BAŞAK

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen problemlerinizi çözüme kavuşturmak için çaba gösterdiğiniz günlerdesiniz.

Maddesel niyetleriniz hızlıca tezahür edebilir.

TERAZİ

Aşk konusunda problemlerinizi çözmek için daha realistik düşünmelisiniz. Geçmişi bitirmek sizin için verimli sonuçlar doğuracak.

AKREP

Evli olan Akrep'ler için bebek sahibi olma durumu söz konusu olabilir. Doğurganlık ve yaratıcılık sizler için oldukça ön planda olabilir.

Sürprizlere hazır olun.

YAY

Bu aralar gelecek planlarınız ön plana geçebilir. Bilhassa aşk konusunda yenilik ve mutluluk ihtiyacınız artabilir vebeklediğinizden daha fazla mutlu olabilirsiniz.

OĞLAK

İlişkisi iyi gitmeyen Oğlak'lar bu yıpranış süreçleri ile alakalı rasyonel kararlar alabilirler. Bitiş ya da revize etmek olsun mantığınızı ön plana koymanızda fayda var.

KOVA

Bugünlerde özellikle yatırım niyetlerinizi gündeme getirip harekete geçirebilirsiniz.

Aile ilişkileriyle alakalı da bir takım olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde özellikle ikili ilişkilerde tüm suçu kendinizde ya da karşı tarafta aramayıp dengeyi kurmaya çalışmalısınız. Artık aşk hayatınıza mantık girmeli.