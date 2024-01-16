Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Hayatınızda sosyallik ve hareketlilik hakim olabilir. İnsanlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve fikirlerinizi paylaşıp üzerine eklemeler yapmak isteyebilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde İşinizle alakalı ya da başka işlerle alakalı bir takım örgütlenmeler ya da grup çalışmaları içerisinde kendinizi gösterebilir ve rahat hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Kendinizi sosyal işler içerisinde görebilirsiniz.

İnsanlara hitap etmek ve hitabetinizin kuvvetlenmesi ile özellikle bir takım mesleki konularda avantajları elinize alabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde özellikle kafa karışıklığı yaşadığınız konularda dostlarınızdan destek almaktan çekinmeyin, farklı fikirler vizyonunuzu oldukça genişletebilir.

ASLAN

Bugünlerde kendinizi duygusal olarak kafa karışıklığı içerisinde bulabilirsiniz.

Böyle durumlarda sezgileriniz ve kalbinizle ortak bir karar alabilmelisiniz.

BAŞAK

Hayatınızdaki bir takım boşlukları doldurmak için göstereceğiniz çabanın karşılık alacağı bir gündesiniz.

Kendinizi ve işlerinizi hal yoluna koymak isteyebilirsiniz.

TERAZİ

İşle alakalı problemlerinizi çözümlemekte rasyonel tutum faydalı olsa da daha verimli bir duygusal hayat için kalbinizin sesini dinleyerek hareket etmeniz gerekebilir.

AKREP

Bugünlerde aşk konusunda kalbinizin isteklerine kulak verseniz de partnerinizle bir takım uyuşmazlıklar baş gösterebilir. Sabırla çözülmeyecek şey yoktur.

YAY

Duygusal olarak kendinizi hassas hissedebilirsiniz ve dışardan etki almaya çok açık olabilirsiniz. Bugün, hayatınızın diğer günlerini tasarlamak için oldukça uygun.

OĞLAK

Aşk konusundaki beklentilerinizin olması partnerinizde tedirginlik yaratsa da sizin isteklerinize uyumlanmak için çaba gösterirken bu süreçte kendisini de geliştirebilir.

KOVA

Duygusal olarak kendinizi yoğun bir şekilde partnerinize adanmış hissedebilir ilişkiye hem kendinizi hem de partnerinizi hızlıca adapte edebilirsiniz.

BALIK

Dik başlı hissedebilir kimsenin istediği biri gibi olmamak için çaba gösterebilirsiniz.

Güvenilir olmak için göstereceğiniz çaba beraberinde taktiri de getirecektir.