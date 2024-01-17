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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
17 Ocak 2024, Çarşamba

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17 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz.
Yüksek enerjiniz beraberinde öğrenme hatta öğretme isteğini getirebilir. Şansınız yerinde.

BOĞA
Duygusal açıdan süreç yorucu olsa da yaşadıklarınız sabrınızı arttırabilir. Olaylara bakış açınızla beraber değiştiğini yeniden hatırlama fırsatı yakalayabilirsiniz.

İKİZLER
Bugünlerde aşk hayatınızda yaşadığınız bir takım problemleri güler yüzünüzle ve emeğinizle daha kolay aşabileceğinizi görebilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde hayatınızdaki bir takım eksiklikleri gidermek için daha fazla çaba gösterebilirsiniz, öte yandan da arkadaşlarınız, dostlarınızla ilgilenebilirsiniz.

ASLAN
Katı kurallara sahip olmak sizi yarı yolda bırakabilir. Aşka esnek bakış açıları ile bakmak aradığınız cevabı kolay bulmanıza ve anlamanıza vesile olabilir.

BAŞAK
Gelen rahatlık beraberinde kazanca dönüşebilir ve bu durum da hem iş hem sosyal yaşantınızda kafanızın rahat olmasında size yardımcı olabilir.

TERAZİ
Bugünlerde ilhama açık olmanız neticesinde kendinizi iyi hissetme fırsatı yakalayabileceksiniz ve duygusal boşluklarınızı kapatabileceksiniz.

AKREP
Aşk hayatınızda beklenmedik bir başarı yakalayabilirsiniz.
Netlik kazanmasında zorluk çektiğiniz ilişkilerinizde netlik yaşayabilir şüphe perdelerini aralayabilirsiniz.

YAY
Günü sakinlik ve içe dönüklük odaklı geçirirseniz iç huzuru tam aradığınız yerde bulabilirsiniz ve dostlarınızla da deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.

OĞLAK
Düşünsel anlamda yol kat edebileceğiniz bir evredesiniz. Duygusal açıdan kendinizi hazır hissetmediğiniz şeyleri mantığınızın zoru ile gerçekleştirmeye çalışmamalısınız.

KOVA
Soyut konularda başarı getirecek bir gündesiniz. Hedefiniz para değil de başarı ya da kazanç değil de huzur olduğu taktirde isteklerinize kolay yoldan gidebilirsiniz.

BALIK
Kendinizi iyi hissetmek için başkalarına gerek duymadığınızı fark edebilirsiniz.
Kendinizi iyi hissettirecek uğraşılar bulmak için oldukça uygun bir gündesiniz.

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