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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
22 Aralık 2023, Cuma

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22 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Topluluğun bir parçası olmak ya da sosyal işlere girmek için uygun bir gün olabilir. Elinize bazı fırsatlar geçebilir, değerlendirirken iyi düşünmeniz gerekmekte.

BOĞA
Özellikle flört aşamasında olan Boğa'lar partnerinin potansiyelini fazla zorlamadan sabırla beklemeli. Duygusal konularda başarı yoğun emek ve sabır neticesinde gelebilir.

İKİZLER
Sosyal çevrenizde olumlu karşılanabilir, saygı görebilirsiniz. Başkalarına gösterdiğiniz desteğin bu-gün size dönmesi keyfinizi yerine getirebilir.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda fırsatların sizinle olduğu bir gündesiniz.
Güvence verebilme potansiyeliniz ve gerçek sevginiz karşı cinsin içini ısıtacak.

ASLAN
Aşk hayatınızda aradığınız güven ihtiyacına tezat olarak gösterdiğiniz ilgisizlik partnerinize göndereceğiniz karmaşık ve çelişkili sinyallere işaret edebilirsiniz.

BAŞAK
Sizi zorlayan deneyimlerden uzak kalmayı tercih edebilir, sevdiklerinizle güvenli ortamınızda kalmayı tercih edebilirsiniz, ileriye dönük planlar kurabilirsiniz.

TERAZİ
Aşk hayatınızda oldukça başarılı bir dönem geçiriyorsunuz. Aşk hayatına dair herhangi bir girişimde bulunmak istiyorsanız bekletmemenizde fayda var.

AKREP
Mesleki konularda yapmak isteseniz de cesaret edemediğiniz işler hususunda yeniden bir değerlendirme ve gerçekçi bir planlama size yardımcı olabilir.

YAY
Sahip olduklarınızı koruduğunuz ve var olana şükür ettiğiniz bir gün olabilir. Çeşitli farkındalıklar yaşayabilir ve elinizdekilerin kıymetini bilmeyi tercih edebilirsiniz.

OĞLAK
Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle bütünleştiğiniz bugünlerde kendinizi onların mutluluğunun da sorumluluğunu alırken bulabilirsiniz.

KOVA
Bir önceki günden kalan sorumluluklarınızı yerine getirmişliğin yorgunluğu üzerinizde olabilir. Her şeyi başarma isteğinizin sizi yorgun düşürmesine izin vermeyin.

BALIK
Bugünlerde kendinizi sosyal hissettiğiniz, bilhassa işinizde farklı projelere imza attığınız ya da özgün yönlerinizle ön plana geldiğiniz bir gündesiniz.

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