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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
11 Aralık 2023, Pazartesi

11 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi verimli ve cesaretli hissedeceksiniz.
Söylemlerinizin özellikle üstlerinizin ya da uzman kişilerin dikkatini çekebileceği özel bir zaman diliminden geçmektesiniz.

BOĞA
Bu aralar neşenizin artması ile beraber hem sevdiklerinizi hızlıca kendinize çekebilirsiniz hem de kendinize yeni sosyal ortamlar yaratabilirsiniz.

İKİZLER
Bugünlerde dileklerinizin gerçek olduğu, enerjinizi yüksek tuttukça daha güzelini çektiğiniz bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki fırsatların farkına varın.

YENGEÇ
Siz hayata hevesli oldukça her şeyin daha istediğiniz gibi gittiğini görebilirsiniz.
Sosyal açıdan olumlu bir süreçten geçerek sevdiklerinize bolca zaman ayırabilirsiniz.

ASLAN
Kariyer planlaması çizerken fikirlerinizin net olmaması sebebiyle kaybedebilirsiniz.
Aşk konusunda iyi bir partner olmanız partnerinizi size daha da yakınlaştırıyor.

BAŞAK
Aşk hayatınızda yaşadığınız problemleri çözme cesareti gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Sosyal olarak da herkesin sevdiği bir kimse olmaktan gurur duyuyorsunuz.

TERAZİ
Bu aralar kendinize her şeyin mümkün olduğunu söylemeye devam edin ve evrenin rüzgarlarının arkanızda olduğuna inanmaya devam edin.

AKREP
Aşk hayatınızda eski tecrübelerinizden yola çıkarak ilerleyebilirsiniz.
İş konusunda çıkabilecek bir takım fırsatları iyi değerlendirip doğru yorumlamanız gerekmekte.

YAY
Bugünlerde iş alanında beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir. Özellikle bu günlerde karşınıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirmenizde fayda var.

OĞLAK
Neyi başarmak istediğinizi biliyorsanız, başaracağınıza şüphe yok. Benzer düşüncelere sahip insanlarla güçlerinizi birleştirerek bunu başarmak için başarı daha çabuk gelecektir.

KOVA
Duygusal açılardan yaşayacağınız olumlu gelişmelerle beraber geleceğe güvenle bakabilirisiniz. Kariyer bakımından oldukça güzel bir zaman dilimi içerisindesiniz.

BALIK
Sevdiklerinizle her anınızı paylaşmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Partneri olmayan Balık'lar aile ve arkadaşlarıyla çok keyifli zamanlar geçirebilirler.

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