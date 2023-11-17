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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
17 Kasım 2023, Cuma

17 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde bazı önemli konuları ilerleyen günlere bırakırsanız daha sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle sağlık alanında dikkatli olmalısınız.

BOĞA
Aşk konusunda kendinizi kısıtlayıcı bir halde hissedebilir, partnerinize tam olarak istediklerinizi aktaramayabilirsiniz. Aktarsanız bile çok anlaşılır olmayabilir.

İKİZLER
İsteklerinizin istediğiniz doğrultuda ilerliyor olması sizi neşelendirebilir ve geleceğe dair heveslendirebilir.
İş odaklı olacağınız stresinizi arttırmamalısınız.

YENGEÇ
Bugünlerde kendinizi iyi hissedebilmeniz için iç dünyanıza dönmeniz gerektiğini ve kendi isteklerinize yönelmeniz gerektiğini hep hatırlayın.

ASLAN
Gün içerisinde kendinizi hareketli hissedebilirsiniz. İşinizi gerçekleştirirken kendinizi ufak kazalara karşı korumayı ve dikkatli olmayı ihmal etmemelisiniz.

BAŞAK
Dürüst olmak isterken kırıcı olmamak için kendinizi dengelemelisiniz.
Partnerinizle olan ilişkinizde sevgi ön planda olsa da romantizmi yakalayamayabilirsiniz.

TERAZİ
Dalgınlık ve dikkat dağınıklığı da yaşayabilirsiniz.
Eğitim sürecine yeni girecek ve kararsız bir halde iseniz netlik gerektiren kararlar almamakta fayda var.

AKREP
Bugünlerde her şeyin yetişemediğiniz kadar hızlı aktığını hissedebilir bilhassa planladığınız aktivitelere yetişememenin verdiği stresi üzerinizde yaşayabilirsiniz.

YAY
İletişimsel yeteneklerinizin ön plana çıkması ile beraber dobralık konusunda dikkatli olmalısınız.
Sabah saatlerinde işe başlarsanız akşam dinlenebilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde partnerinizle aranızdaki problemleri çözebileceğiniz bir dönemdesiniz.
Özellikle eskiden gelen tartışmaların bittiği sağlıklı bir sürece geçebilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde kendinizi enerjik hissedebilirsiniz.
Bu enerjinizi korumak için daha istikrarlı olmalısınız.
Küçük şeylerin kolayca moralinizi bozmasına izin vermeyin.

BALIK
Sosyal açıdan arkadaşlarınızla geçirdiğiniz süreci etkili değerlendirebilir, dostlarınızla kurduğunuz sevgi ve enerjisel bağdan çok huzur hissedebilirsiniz.

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