Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde bazı önemli konuları ilerleyen günlere bırakırsanız daha sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle sağlık alanında dikkatli olmalısınız.

BOĞA

Aşk konusunda kendinizi kısıtlayıcı bir halde hissedebilir, partnerinize tam olarak istediklerinizi aktaramayabilirsiniz. Aktarsanız bile çok anlaşılır olmayabilir.

İKİZLER

İsteklerinizin istediğiniz doğrultuda ilerliyor olması sizi neşelendirebilir ve geleceğe dair heveslendirebilir.

İş odaklı olacağınız stresinizi arttırmamalısınız.

YENGEÇ

Bugünlerde kendinizi iyi hissedebilmeniz için iç dünyanıza dönmeniz gerektiğini ve kendi isteklerinize yönelmeniz gerektiğini hep hatırlayın.

ASLAN

Gün içerisinde kendinizi hareketli hissedebilirsiniz. İşinizi gerçekleştirirken kendinizi ufak kazalara karşı korumayı ve dikkatli olmayı ihmal etmemelisiniz.

BAŞAK

Dürüst olmak isterken kırıcı olmamak için kendinizi dengelemelisiniz.

Partnerinizle olan ilişkinizde sevgi ön planda olsa da romantizmi yakalayamayabilirsiniz.

TERAZİ

Dalgınlık ve dikkat dağınıklığı da yaşayabilirsiniz.

Eğitim sürecine yeni girecek ve kararsız bir halde iseniz netlik gerektiren kararlar almamakta fayda var.

AKREP

Bugünlerde her şeyin yetişemediğiniz kadar hızlı aktığını hissedebilir bilhassa planladığınız aktivitelere yetişememenin verdiği stresi üzerinizde yaşayabilirsiniz.

YAY

İletişimsel yeteneklerinizin ön plana çıkması ile beraber dobralık konusunda dikkatli olmalısınız.

Sabah saatlerinde işe başlarsanız akşam dinlenebilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde partnerinizle aranızdaki problemleri çözebileceğiniz bir dönemdesiniz.

Özellikle eskiden gelen tartışmaların bittiği sağlıklı bir sürece geçebilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde kendinizi enerjik hissedebilirsiniz.

Bu enerjinizi korumak için daha istikrarlı olmalısınız.

Küçük şeylerin kolayca moralinizi bozmasına izin vermeyin.

BALIK

Sosyal açıdan arkadaşlarınızla geçirdiğiniz süreci etkili değerlendirebilir, dostlarınızla kurduğunuz sevgi ve enerjisel bağdan çok huzur hissedebilirsiniz.