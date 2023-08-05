Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Size iyi gelmeyen kişileri hayatınızdan çıkartabilir ve önünüzü ve hedeflerinizi daha emin adımlarla görebilirsiniz. Duygusal konularda şanslı olacaksınız.

BOĞA

Sevginin sizin için önemli olacağı bugünlerde sevdiklerinizden destek almak sizi epey rahatlatarak ruh durumunuzdaki iniş çıkışları dengeleyebilir.

İKİZLER

Mesleki görüşmeleriniz tavan yapabilir ve yetişme endişesi duyduğunuz konular olabilir. Ancak sıkı bir planlama ile gün sonunda keyfiniz yerine gelecektir.

YENGEÇ

Size destek olacak kişilerle tanışmak size çok daha iyi gelecektir ve maddi konularda da başarılı olacağınız bir gündesiniz. Detayları da göz önünde bulundurun.

ASLAN

Hayatınızı düzene sokmak için çaba gösterebilirsiniz.

İnsan ilişkilerinizi iyi tutmalı, önce aile sonra sevdikleriniz ve diğerleri ile de ilişkinizi geliştirebilirsiniz.

BAŞAK

Kararsızlık sizin için gerçekten zorlayıcı olabilir. Mesleki konularda gelişiminizi kısıtlayabilir bu sebepten kendinize ve düşünmeye zaman ayırın.

TERAZİ

Kötü bir alışkanlığı bırakmak, kilo vermek ya da almak için göstermeniz gereken çaba minimum düzeye düşüp, evren sizi destekleyebilir.

AKREP

Üşengeçliğinizi bir kenara koymalısınız ama bir türlü kendinizi yenemiyorsunuz.

İstediğiniz bazı şeylere ulaşmanız için küçük bir adımı disipline etmeniz şart.

YAY

Bugünlerde maddi konularda bereketinizin gözle görülür olması sizi rahatlatacak.

Aşk konularında sinirinizi kontrol edememe meyiliniz olabilir.

OĞLAK

Gerçekten sizin için verimli olan sevdiklerinizi seçmeniz şart çünkü içinizde dolmuş taşmış sorunlarınızla alakalı olarak içinizi dökmek isteyebilirsiniz.

KOVA

Zor olsa da gönüllü olarak eleştirilmeyi isteyebilir böylelikle daha çok gelişerek hedeflerinizi olabilecek en üstün performansta başarabilirsiniz.

BALIK

Aşk hayatınızda aşırı verici davranmak uzun vadede sorun oluşturabilir. Kendi alanızı belirleyip sevdiğiniz insanlar olsa bile gerektiğinde hayır demelisiniz.