Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda yaptığınız bir şeyi ısrarla isteme hali başarılı sonuç doğurmayacaktır bu yüzden isteyip çekilmek ve süreci takip etmek sizler açısından önemli olmalı.

BOĞA

Bugünlerde bilhassa göz sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Okuma, araştırma ve öğrenme isteğiniz artacağı için kendinizi daha çok bilgi deryası içerisinde bulabilirsiniz.

İKİZLER

Belli noktalarda kendinizi yorduğunuzu fark etmeyebilirsiniz.

Kendinizi dinlemeyi ihmal etmeyin.

Bugünlerde planlama hataları yapabilirsiniz.

YENGEÇ

Kalpten istediğiniz bazı şeylerin gerçekleştiğini görmek sizi motive edebilir. Daha olumlu ve verimli bir gün geçirmek için etrafınıza güler yüzlü olmayı ihmal etmeyin.

ASLAN

Bir yerlere yetişmek hususunda başarılı olamayabilirsiniz.Yine de bilmeniz gereken sakince düşünüp kararlı planlama yapabilmek için zaman harcamanız gerektiği.

BAŞAK

Özellikle ailenizle bazı anlaşmazlıklar çıksa bile anlayışlı olmanız hemen sevgi ve ilgiyi üzerinize çekecektir.

Her şeye yetişmeye çalışmak başarısızlığa neden olabilir.

TERAZİ

Bugünlerde sanatsal ya da yaratıcılık gerektiren konularla alakalı yapmak istediğiniz şeyler olduğunda güzel sonuçlar alabilirsiniz. Sabırlı olmak çok önemli.

AKREP

Eğitim konularında başarısız olduğunuz noktaları görerek aydınlattığınız taktirde başarı ile ilerleyebileceksiniz.

Arkadaş çevrenizden yardım isteyebilirsiniz.

YAY

Hayallerinizi gerçekleştirmeye yönelik atacağınız her türlü adımın hızlı sonuçlarla karşılaşabilir daha büyük adımları tasarlayabilir ya da atabilirsiniz.

OĞLAK

Özellikle sözel konularda başarılarınızın artması ve yetenekleriniİ sergileyebilme potansiyeliniz herkesçe görülecek. Taktirler ve güzel yorumlar alabileceksiniz.

KOVA

Fiziksel olarak hızlı olabilir yine manevi konularda da hızlı kararlar almak isteyebilirsiniz.

Bu halinize aileniz ve sevdikleriniz tam olarak yetişemediklerini hissedebilirler.

BALIK

Duygusal açıdan partnerinizi anlamaya çaba gösterseniz de bugünlerde beklediğinizi anlamayabilirsin. İş yerindeki çekişmelerden kendinizi uzak tutun.