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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
6 Ağustos 2023, Pazar

6 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Karşı cinsle aranızdaki etkileşim sizi yapacağınız hatalardan koruyabilir.
Sahiplenildiğinizi derinden hissetmek ise sizi mutlu edebilir ve çok iyi gelebilir.

BOĞA
Bugünlerde hayattan en az beklenti ile çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Aşkın bedeninizde yarattığı etki size sağlık getirecek ve en pozitif hissedeceksiniz.

İKİZLER
Evrak işlerinizin olacağı günlerde olduğunuz için çok dikkatli davranmalısınız.
Evrak odaklı ancak geleceğinizi değiştirecek bir süreçtesiniz.

YENGEÇ
Herhangi bir konuda hamle yapmak yerine olayların artı ve eksilerini zihinsel düzeyde değerlendirmek için uygun bir gün olacak.
İhtimalleri değerlendirin.

ASLAN
Sevginizi gösterdiğinizde sevgi dolu karşılık alabileceğiniz bir gündesiniz ve partneriniz beklemediğiniz kadar sevgi dolu olabilir.
Bu sizi çok mutlu edebilir

BAŞAK
Bereketinizin artacağı ve duygularınızın kontrolde olacağı bugünlerde zamanınızı en iyi şekilde değerlendirerek her konuda isteklerinizi elde edebilirsiniz.

TERAZİ
Devlet işleri ile alakalı yapmanız gerekenler varsa bu işlerin akışta düzeldiğini göreceksiniz.
Aşk hayatınızda güven verme isteğiniz söz konusu.

AKREP
İş yerinizde tutumunuzu dikkatli seçmeli ve herkesle özel hayatınızı paylaşmaya yönelmemelisiniz.
İnsanlar dedikodunuzu yapmaya çalışabilir.

YAY
Bütün streslerinizin uzaklaştığını görebilir, bazı konularda daha olabilirsiniz.
Olayları nezaketle çözebildiğiniz için üstlerinizin ilgisini toplayabilirsiniz.

OĞLAK
Yönetici gezegeninizle son derece uyumlu olabilirsiniz. Duygusallığınız ön plana çıkarken partnerinizle uyum içerisinde olmaya dikkat etmelisiniz.

KOVA
Hem mesleki, hem ailevi konularda her şeyden çok güven ve sağlamlık arayabilirsiniz.
Kendinizden verdiğiniz kadar karşınızdakinden de bekliyorsunuz.

BALIK
Aldığınız kararların arkasında durabilirseniz ekstrem bir başarı yaşayabilirsiniz.
Zaten sizin kendinizi disipline edebilmek konusunda doğuştan yeteneğiniz var.

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