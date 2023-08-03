Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde yazışma odaklı işlerinizin de başarılı olduğunu görerek rahatlayabilecek ve gün içerisinde sık sık gülme fırsatı yakalayabileceksiniz.



BOĞA

Çevrenizdeki kişilerin sizlerle olan etkileşimlerinin başarıyla ilerlediğini görmek sizleri epey rahatlatabilir. Daha özgüvenli ve ilgili adımları işinizde atma fırsatı yakalayabilirsiniz.



İKİZLER

Kariyer konusunda şanslı bir gün geçirebilirsiniz.

Sevgi konularında mutlu olabileceğiniz bir gündesiniz.

Duyduğunuz her şeyi başkalarına söylememeye özen gösterin.



YENGEÇ

Son zamanlarda bilhassa kariyer bağlamında önünüzü açabilecek kişilerden olumlu yanıtlar aldığınızı görmek kuruntularınızı absorbe edebilir.



ASLAN

Bugünlerde asılsız haberler kulağınıza gelebilir. Duygusal açıdan partnerinizle anlaşma problemi çekebilir, anlaşmak için bilinçli çaba gösterebilirsiniz.



BAŞAK

Aşk hayatınızla alakalı uzun zamandır istediğiniz bazı şeyler gerçekleşebilir ayrıca hayattan beklentilerinizin de artabileceği bir gün, planlamanızı iyi yapmalısınız.



TERAZİ

Bugünlerde duygusal açıdan kendinizi oldukça iyi hissedeceğiniz ancak diğer günlere nazaran enerjinizin düşeceği durgun olacağını bir gündesiniz.



AKREP

Huzur arayışı içerisinde olacağınız ve dinginlik isteyeceğiniz bir gün.

Etrafınızdaki seslere karşı daha töleranslı olmalısınız. Gergin bir gün geçirmemek elinizde.



YAY

Hediye almak ya da hediye vermek hususunda şanslısınız. Olayları akışına bırakmayı tercih edebilir, ciddi problemlerinizi ilerleyen günlerde çözmeye niyet edebilirsiniz.



OĞLAK

Stres ve baskıdan bilinçli olarak uzaklaşmayı seçmek size iyi gelecek olsa da çözmeniz gereken meselelerinizi de çözmek için zaman ayırmaya çalışın.



KOVA

Duygusal açıdan kendinizi umutlu ve geleceğe güvenli hissedebilirsiniz.

Aşk hayatınızla alakalı olacak olan güzel gelişmeler sizleri geleceğe dair motive edebilir.



BALIK

Bazı istekleriniz konusunda inatçı yer yer obsesif tavıra bürünebilirsiniz.

Mesleki konularda bir süre yavaşlayabilirsiniz.

Kendinize zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz.



