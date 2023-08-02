Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İrade gücünüzün arttığı ve mantıkla hareket edilmesi gereken konularda verim alabileceğiniz bir gündesiniz. sosyalliğiniz ile de karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz.



BOĞA

Bugünlerde aileniz ve sevdiklerinizle vakit geçirmenin keyfine varabileceğiniz bugünlerde sosyal hayatınızda belirgin bir farkındalık ve artış gözlemlenebilir.



İKİZLER

Gezme ve yeni şeyler keşfetmek konusunda yapacağınız açılım ya da planların başarı ile sonuçlanacağı bir gündesiniz.

Enerjiniz artabilir.



YENGEÇ

Sosyal olarak kendinizi özgüvenli hissederek etrafınıza ışık saçabilirsiniz. Kariyer konularında eski azminizi bugünlerde yakalayamamak sizi biraz tedirgin edebilir.



ASLAN

Bazı maddi isteklerinizin size hızlı ulaşması keyfinizi yerine getirebilir. Ayrıca hediye alabilir ve manevi açıdan olan konularda değer ve değerli hissedebilirsiniz.



BAŞAK

bugünlerde sosyal konularda arkadaşlarınızla vakit geçirmeyi tercih edebilir ancak bu süreci üçüncü şahısları araştırma odaklı kullanmak isteyebilirsiniz.



TERAZİ

Aşk konusunda bilhassa bekar olan Yay'lar kısmetlerine şans verebilirler.

Bugünlerde aşk özellikle de sevilme potansiyeliniz oldukça yüksek.



AKREP

Bugünlerde stalk ya da ihtiyacınız olan bilgileri toplamak hususunda yapacağınız açılımlar beklediğinizden daha hızlı başarıya ulaşabilir.



YAY

Sevilme hissinin tadını çıkartabileceğiniz şartlar hayatınızda oluşacak. Duygusal konularda yapmak istediğiniz açılımların da başarıyla sonuçlandığını görebilirsiniz.



OĞLAK

Kariyer konusunda isteksizlik yaşayarak kendinizden emin olamayabilirsiniz.

Tedirgin adımlar atmak yerine hazır olana kadar beklemenizde fayda var.



KOVA

Bugünlerde aşk konusunda beklediğiniz haberler gelebilir ayrıca yurt dışı ya da şehir dışından gelecek bazı haberler ile de keyfiniz yerine gelebilir.



BALIK

Aşk konusunda ilişkinizi yürütmek için çaba göstermek yerine bireyselliğinizi ön plana çıkartmayı tercih edebilirsiniz ancak dengeyi kurabilmek önemli olacaktır.