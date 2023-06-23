23 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Bazı konularda inadı bir kenara bırakarak kendi hatalarınızı da kabul etmeniz ve problemlerin sorumluluğunu kabul edebilmeniz gereken bir zamandasınız.

BOĞA

Aşk hayatınızda sorumluluk almaktan çekinmemeniz gereken süreç devam ediyor. Partneriniz istikrarlı bir şekilde ilişkiyi bir adım ileri götürmek isteyebilir.

İKİZLER

Bugünlerde partnerinizle ters düşme ihtimaliniz söz konusu.

Kavgalardan saygı ile çıkabilmek aşktaki tutkunuzu ve birbirinize olan güveninizi arttıracak.

YENGEÇ

Aşk ilişkiniz ve ilişkinizdeki dengenin sizin için ön planda olduğu bir gündesiniz.

Duygusal konulara yönelirken, işlerinizde yeterince ilgi gösteremeyebilirsiniz.

ASLAN

Hem iş hem de aşk hayatınızda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. İnsanların iyi yönlerine odaklanın ve bugünlerde fazlaca eleştirel olmaktan kaçının.

BAŞAK

Parasal işleriniz ve borçlarınızı ödeme planına sokmak için oldukça uygun bir gün. Borçlarınızı bitirmek ve dışarıya bağımlılığınızı sonlandırabilirsiniz.

TERAZİ

Kendinizi üstlerinize karşı verimli ifade edin. İkili ilişkiler konusunda konuşmalarınız farklı anlaşılabilir.

Partneriniz tarafından kıskanılabilirsiniz.

AKREP

Kariyer odaklı tutkularınızın peşinden gidiyordunuz. İkisini de dengeye oturtmak isteseniz de partnerinizin tepkisine şaşırarak çözümlemeye çalışabilirsiniz.

YAY

Geleceğinizi tasarlamak için uygun bir gün. Eğitim ya da size katkı sağlayacak herhangi bir konuda alacağınız kararlarda evrensel olarak destekleneceksiniz.

OĞLAK

Aşk hayatınızda başarılı olacağınız ve kırgınlıkların bittiği bir zaman dilimidesiniz.

Siz ve partneriniz ilişki konusunda fedakar olmayı tercih edeceksiniz.

KOVA

Kariyer fikirlerinize arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz.

Herkese karşı şüpheci davranmamaya çalışın.

Partnerinize karşı haddinden fazla şüpheci olmayın.

BALIK

Aşk ve duygusal konularda oldukça şanslı olacağınız bir gündesiniz.

Partnerinizden göreceğiniz sevgi ve ilgi aynı zamanda affedicilik sizi epey rahatlatacak.