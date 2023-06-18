18 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Hayatınızı tasarlarken özgür iradenizden geldiğinden emin olun. Ailevi konularda iyi hissedeceğiniz ve rahatlayacağınız güzel haberler alabilirsiniz.

BOĞA

Hayatınızda huzurun hakim olduğunu görebilirsiniz.

Maddi ve manevi her konuda olayların sizin yüksek hayrınıza sonuçlandığını görebilirsiniz.

İKİZLER

Dikkatli konuşmanız gereken bugünlerde arkadaşlarınızla alakalı gelişmelere vakıf olabilirsiniz. Almanız gereken kararlar bugünlerde hayatınızda gerçekleşebilir.



YENGEÇ

Sevgi odaklı konularda bilhassa dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Ani tepkileriniz istemediğiniz kadar büyük tartışmaların gerçekleşmesine sebep olabilir.

ASLAN

Kendiniz ve başarınızın devamlılığı için zekanız ile bir çok problemin üstesinden gelebileceksiniz.

Duygusal konularda da dürüstlüğünüz taktir toplayacak.



BAŞAK

Partnerinizin yoğun anlayışıyla oldukça mutlu hissedeceksiniz.

Aşk odaklı bir gün olacak ve sevginin sıcaklığının hayatınıza mutluluk ve huzur kattığını göreceksiniz.



TERAZİ

Partnerinize karşı tutumunuza dikkat etmeniz gerekiyor.

Aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar ön plana çıkabilir. Bu sayede kıskançlıklar kavgalara sebep verebilir.



AKREP

Bugünlerde etrafınızda bazı geri dönüşler olabilir, eski sevgilinin dönmesi, eski ortaklıkların tekrar gündeme gelmesi gibi konular dikkatinizi çekebilir.



YAY

Duygusal dengenizi iyi kurmalısınız.

Tamamen mantıklı karar almak yerine sezgilerinizi de dinleyin.

Kariyer meselelerinde sağlıklı düşünmeye ihtiyacınız olacak.



OĞLAK

Dostlarınıza karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

Söylediğiniz sözlerin taşındığı bir dönemdesiniz.

Yanlış anlaşılmalar başınızı ağrıtabilir.

KOVA

Kariyer bağlamında beklediğinizden fazla çaba göstermeniz gerektiğini fark edebilirsiniz.

Bu sebepten çabalarınızın ileride sizi düzlüğe götüreceğini bilin.

BALIK

Duygusal konularda açık yürekli olduğunuz kadar iş konularında da risk almaktan çekinmemelisiniz.

Bazen başarısız olsanız da bunlar tecrübeler getirecektir.